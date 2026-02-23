El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria espera a más de 70.000 personas para ver a Marc Anthony el próximo viernes. La ciudad ha preparado un gran dispositivo de seguridad y emergencias de cara al último fin de semana de las carnestolendas, en el cual, además del Carnaval de Día en el que actuará la estrella de la salsa, tendrá lugar la Gran Cabalgata el sábado y el Entierro de la Sardina el domingo. Tanto Policía Local como Bomberos han incorporado drones de alta precisión capaces de detectar infracciones y anticipar incidentes.

"Estamos hablando de grandes artistas que van a tener una acogida importante", resaltó la alcaldesa, Carolina Darias, durante la presentación del dispositivo ante los medios de comunicación. Darias apuntó que habrá pantallas desplegadas en distintas ubicaciones, al igual que ocurriera el año pasado durante el concierto de Maluma. La previsión será por tanto desbordar los límites del parque Santa Catalina, donde este lunes comenzó el desmontaje de las gradas del escenario principal.

"La gente tiene ganas de carnaval y están recibiendo de muy buen agrado toda la programación que estamos teniendo", añadió la alcaldesa, quien también destacó que el parque y los distintos escenarios del circuito carnavalero han estado estos días "a rebosar de talento canario". Además de Marc Anthony, también actuarán el mismo día y desde las cinco de la tarde el argentino Luck Ra, autor de éxitos recientes como 'La Morocha', y Emily Stefan, hija de Gloria Estefan.

Dispositivo de seguridad y emergencias

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegará un amplio dispositivo de seguridad y emergencias, además de uno de tráfico de cara a los actos que habrá todo este fin de semana. La idea será replicar el viernes los cortes de calles y despliegue de movilidad que ya se hizo durante el concierto de Maluma del año pasado, tal y como adelantó la alcaldesa. No obstante, el detalle se dará en los próximos días.

La Policía Local incorpora durante los tres días que restan de fiesta en la calle dos drones, uno de ellos gran zoom y telémetro láser para la medición de distancias. Este utiliza inteligencia artificial, por lo que es capaz de detectar el número de personas o de vehículos -incluidas embarcaciones en el mar- presentes en el cuadrante que esté sobrevolando en ese momento. Por ejemplo, durante la demostración ante los medios, el dispositivo fue capaz de detectar desde el parque Santa Catalina el número de personas que había en un punto concreto de El Confital, situado a dos kilómetros en línea recta.

¿Cuántas carrozas saldrán en la cabalgata?

Este dron, modelo DJI Matrice 4T, permitirán revisar carroza por carroza durante la cabagalta del sábado. La idea será corroborar que estas cumplen con el aforo permitido -que ronda el centenar de personas dependiendo del tamaño de cada una-. También permite conocer el sobrecalentamiento de motores en las carrozas gracias a su cámara térmica. Las imágenes que capture podrán visualizarse tanto en el puesto de mando avanzado situado en el parque, como en el Cemelpa y en los móviles de los agentes autorizados.

Previsiblemente saldrán 114 carrozas en la Gran Cabalgata. La alcaldesa indicó que ha habido una labor preventiva, en la que los bomberos se han reunido con los carroceros para explicarles todas las medidas de seguridad a tomar y la normativa vigente. El objetivo es prevenir al máximo los inconvenientes que puedan surgir. El cuerpo de bomberos incorporará también esta semana un drone similar de alta precisión.

Por otro lado, habrá también cuatro cámaras móviles y otras tantas fijas en distintos puntos del recorrido. La idea será monitorizar todo el recorrido, incluido el parque y los distintos escenarios del circuito carnavalero -el sábado noche será el concierto de Ozuna tras la cabalgata en Manuel Becerra-.