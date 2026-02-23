El Carnaval de Las Vegas cierra el penúltimo fin de semana con la recogida de 5.000 kilos de residuos
Los servicios sanitarios realizaron 40 asistencias durante la noche del viernes y la jornada del sábado
El Carnaval de Las Vegas concluyó el fin de semana pasado, el penúltimo en la programación de la fiesta, con la retirada por parte del Servicio municipal de Limpieza de 5.000 kilos de residuos tras las jornadas carnavaleras.
El operativo ha estado integrado por 141 personas y 31 vehículos y ha actuado en la zona del parque Santa Catalina, en el entorno del Mercado del Puerto, la plaza de la Luz y la plaza Manuel Becerra.
El dispositivo ha aplicado 800.000 litros de agua en trabajos de baldeo y 120 litros de líquidos desinfectantes, combinando barrido manual y mecanizado, baldeo integral y localizado, desinfección mediante hidrolimpiadoras y vaciado de papeleras y contenedores para garantizar la higiene del espacio público tras los actos del Carnaval.
Intervenciones en materia de seguridad
En materia de seguridad se realizaron dos detenciones por parte de la Policía Local durante las dos jornadas. En cuanto al Hospitalito, durante la noche del viernes, coincidiendo con la Gala Drag Queen y la Noche del Carnaval, el dispositivo sanitario realizó 14 asistencias, cuatro de ellas a menores de edad.
La mayoría de las intervenciones han estado relacionadas con intoxicaciones etílicas, con 12 casos registrados, además de dos traumatismos leves.
Durante la jornada del sábado, tanto en el Carnaval de Día como en los actos nocturnos, el dispositivo sanitario ha efectuado un total de 26 asistencias, siete de ellas a menores de edad.
El dispositivo ha aplicado 800.000 litros de agua para baldeo y 120 litros de líquidos desinfectantes
Durante la fiesta diurna se contabilizaron cinco intervenciones, principalmente por intoxicaciones etílicas, un traumatismo y episodios leves de malestar general, mientras que en la noche del sábado se han registrado 21 asistencias, con 13 casos de intoxicación etílica, un traumatismo y otras incidencias leves, como una hemorragia nasal.
Los Puntos Violeta instalados por la Concejalía de Igualdad y Diversidad no registraron incidencias y han centrado su actividad en tareas de información, prevención y sensibilización.
