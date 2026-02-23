Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las viudas del Carnaval de Las Vegas corren su maratón antes de despedir a la sardina

Uno de los premios es un vale descuento de 40 euros para gastar en la tienda de sofás del centro comercial Las Arenas

Los concejales Héctor Alemán y Carla Campoamor, junto al director general de Dormitorum, Emilio Stur Reyes, durante la presentación de la carrera. / quiquecurbelo / LPR

Las Palmas de Gran Canaria

'Viudas a la carrera' es el acto del Carnaval de Las Vegas previo a la finalización de la edición 50 de las carnestolendas capitalinas. Este domingo por la mañana está reservado para los carnavaleros y carnavaleras más deportistas.

A las 13:00 horas sonará el pitido de salida con el que la organización de la fiesta, en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y con el patrocinio de Dormitorum, ha programado la segunda edición de esta singular maratón de 3,5 kilómetros.

El concejal del área, Héctor Alemán, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, junto con el director general de Dormitorum, Emilio Stur Reyes, recordaron este lunes durante la presentación a los medios que la inscripción sigue abierta en lpacarnaval.com .

Aunque la carrera no es de carácter competitivo se entregarán premios simbólicos a los clasificados y un vale descuento de 40 euros para gastar en la tienda de sofás del centro comercial Las Arenas, además de una almohada de fibra para cada uno.

Una vez finalice la carrera, la jornada dominical continuará con el Carnaval de Día en el parque Santa Catalina con actuaciones musicales y a las 19:00 horas arrancará del Club de Natación Metropole el desfile con motivo del entierro de la sardina hacia la playa de Las Canteras para su quema y despedir así oficialmente las carnestolendas.

