Bad Bunny y Karol G en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: los cachés que no lo hicieron posible

El director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, Josué Quevedo, ha zanjado los rumores sobre la posible actuación de Karol G y Bad Bunny en la próxima edición. Según explicó, aunque se valoró su incorporación a la programación del Carnaval de Las Palmas 2026, el elevado caché de Karol G y las exigencias contractuales hacían inviable su contratación para la organización.

Según sus propias palabras, los rumores sobre la presencia de estos artistas —a menudo considerados imprescindibles por algunos aficionados— se quedaron en eso: rumorología, sin una negociación estructurada que pudiera concretarse en compromisos firmes. “Yo lo intenté con los tres [incluyendo al canario Quevedo], pero la realidad es que sus presupuestos eran impagables”, explicó, haciendo hincapié en que los costes —mencionando cifras como 4 millones de euros y requisitos de estrellas— se salían de cualquier previsión realista para el carnaval.

Carnaval 2026: música internacional sí, pero con prioridades distintas

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 celebra su 50º aniversario con el tema “Las Vegas”, una edición destinada a destacar la espectacularidad, diversidad y memoria histórica de una de las fiestas más emblemáticas de Canarias. Su programación abarca del 23 de enero al 1 de marzo de 2026, con más de cuarenta actos que incluyen galas, concursos, cabalgatas y espectáculos familiares y de calle.

Aunque artistas como Karol G o Bad Bunny no formarán parte del cartel, la organización sí ha confirmado la participación de importantes nombres del panorama musical internacional. Entre ellos destacan Marc Anthony, quien regresa a las islas para ofrecer uno de los conciertos más esperados dentro de las carnestolendas.

Un cartel ambicioso sin perder de vista el equilibrio presupuestario

Para este aniversario especial también se ha confirmado la presencia de Olga Tañón, designada madrina oficial del carnaval, cuya energía y estilo han sido recibidos con entusiasmo por parte de la ciudadanía. La participación de artistas como Tañón y otros nombres emergentes y consolidados responde, según la organización, a un equilibrio entre ambición musical y viabilidad organizativa.

Además, artistas como Emily Estefan, hija de los reconocidos Gloria y Emilio Estefan, se suman al programa con un repertorio diverso que combina jazz, soul y ritmos latinos. La idea, según fuentes del carnaval, es ofrecer una experiencia musical amplia y de alta calidad sin poner en riesgo la sostenibilidad económica del evento.

Este enfoque contrasta con propuestas que implicarían contratos millonarios con grandes estrellas globales, cuyo coste absoluto podría comprometer otros aspectos de la celebración (producción técnica, logística, seguridad y actos callejeros). La dirección, apuntan, ha optado por un cartel sólido, internacional y variado, con actos tanto gratuitos como de gran formato, que garantizan una experiencia completa para residentes y visitantes.

La visión de Quevedo para la fiesta y la identidad del carnaval

Más allá de las contrataciones, Quevedo insiste en que su trabajo al frente del carnaval tiene como eje central la identidad festiva, el respeto a la historia y la conexión con la ciudadanía. En entrevistas previas, el director artístico ha defendido que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no puede limitarse únicamente a grandes nombres, sino que debe cuidar su esencia: su fiesta de calle, participación de grupos locales, murgas, batucadas y espectáculos tradicionales que definen su singularidad.

En este sentido, el Carnaval 2026 ha diseñado una agenda que combina grandes conciertos con un amplio programa de actuaciones en espacios públicos, DJ sets, verbenas y actividades familiares en enclaves como el Parque Santa Catalina, la plaza de La Luz o la plaza de Canarias.

Esta apuesta por el carnaval de día y de noche, junto con galas como la Gala de la Reina, la Gala Drag Queen, concursos de comparsas, concursos de disfraces y cabalgatas, refleja la intención de ofrecer un carnaval accesible y participativo, sin renunciar a la calidad musical internacional.

Rumores, leyendas urbanas y expectativas ciudadanas

Las especulaciones sobre la presencia de grandes estrellas del reguetón y la música urbana confesadas por Quevedo responden en parte a expectativas crecientes por parte de la ciudadanía y los seguidores del carnaval. Las redes sociales y foros de debate habían alimentado con entusiasmo la idea de un cartel aún más multitudinario y espectacular, con nombres que en la práctica resultan fuera del alcance de presupuestos públicos. Quevedo ha calificado estas teorías como “leyendas urbanas” y ha llamado a desmitificarlas.

En su declaración, el director artístico también expresó su deseo de contar con artistas que “nos representan muchísimo” como el cantante Quevedo, al que ve como un regalo merecido para la ciudadanía por su repercusión musical y cultural. Aunque no detalló negociaciones específicas, su comentario sugiere que el objetivo del carnaval pasa por equilibrar talento y representación con responsabilidad financiera.

Un aniversario que mira al pasado y al futuro

La edición de 2026 no solo celebra medio siglo de carnaval moderno —tras décadas de prohibición y transformaciones—, sino que reafirma el estatus de la fiesta como Fiesta de Interés Turístico Internacional, reconocimiento que le fue otorgado en 2023 y que sitúa a Las Palmas de Gran Canaria entre los carnavales más importantes del mundo.

La celebración de 50 años trae consigo no solo una agenda ambiciosa en términos de programación, sino también una serie de actos conmemorativos que buscan reconocer la trayectoria histórica del carnaval y su papel como motor cultural, turístico y social en la ciudad.

La recuperación de los espectáculos callejeros, la mayor atención a la experiencia del público local y la incorporación de actos para todas las edades demuestran una mirada integradora que va más allá de los nombres artísticos internacionales.

Conclusión: realismo y ambición en la fiesta de Las Palmas

Mientras el Carnaval 2026 avanza hacia su celebración, queda claro que la dirección artística ha optado por una fórmula que equilibra espectáculo con realidad presupuestaria, evitando compromisos inasumibles con talentos globales cuyos cachés superan los límites razonables para una fiesta pública.

La negación de las visitas de Karol G o Bad Bunny, lejos de restar brillo al evento, reafirma una apuesta por un carnaval que celebra su historia, su música, su gente y su ambiente único, con un cartel musical sólido, variado y alineado con las expectativas reales de una ciudad que vive el carnaval con intensidad.

Aunque no todas las expectativas generadas en redes sociales se verán cumplidas, la oferta cultural y festiva del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 promete una celebración memorable para miles de personas, con el ritmo, la creatividad y la diversidad que han caracterizado a estas fiestas durante medio siglo.