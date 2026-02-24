Carnaval con "persecución y golpeo festivo": qué son Los Buches y dónde verlos en Canarias

La Parranda Marinera de Buches, distinguida con la Medalla de Oro de Canarias 2023, es hoy una de las principales referencias culturales de Lanzarote y del conjunto del Archipiélago. Su trayectoria no se limita a la animación festiva del Carnaval de Arrecife, sino que articula y protege tres manifestaciones tradicionales que forman parte de la identidad histórica de la capital lanzaroteña: la Parranda Marinera, Los Buches y las Sábanas del Carnaval.

Esta estructura interna, habitual en agrupaciones con un amplio recorrido patrimonial, permite ordenar y preservar expresiones culturales con raíces profundas. En el caso de Arrecife, hablamos de costumbres documentadas desde el siglo XVIII y de músicas asociadas al mundo marinero desde los primeros tiempos tras la conquista europea. El objetivo es salvaguardar el patrimonio inmaterial vinculado al mar y al Carnaval tradicional de Arrecife.

La cuenta de Instagram @ictradiciones (Instituto Canario de las Tradiciones) dedicó su publicación de ayer lunes, 23 de febrero, a Los Buches: "La persecución y el golpeo festivo forman parte esencial de numerosos carnavales tradicionales; en el caso de Lanzarote, esa identidad se hace visible, y audible, a golpe de 'buchazo', una invitación directa a adentrarnos en Arrecife".

Parranda Marinera: música y danza vinculadas al mar

La Parranda Marinera constituye el cuerpo de música y danza folclórica marinera de Arrecife. Su finalidad es rescatar y promover la indumentaria tradicional de trabajo del mar, así como coreografías y cantos asociados al entorno portuario y pesquero.

Entre sus elementos distintivos se encuentra la danza con buche sin golpeo, ejecutada con figuras y formas geométricas —como la estrella—, y las coreografías tradicionales de Lanzarote relacionadas con el ámbito marítimo.

Carnaval Tradicional de Arrecife 2026 / La Provincia

Además, interpretan composiciones propias y piezas inspiradas en los estilos musicales de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX en Arrecife. Esa influencia histórica se aprecia especialmente en la instrumentación, donde el timple, la guitarra y el acordeón ocupan un papel destacado.

El escritor lanzaroteño Leandro Perdomo describía en 1973 la fuerza evocadora de esta música, subrayando el carácter portuario del acordeón y la singularidad del llamado “pito de agua”, un instrumento de caña de soplido muy particular dentro del panorama musical canario.

Los Buches: la máxima expresión del Carnaval popular

Si hay una manifestación que identifica el Carnaval de Arrecife es la de Los Buches. Historiadores y estudiosos la consideran una de las expresiones más relevantes del carnaval popular del Archipiélago y el testimonio más vivo de la relación entre la ciudad y el mar.

El baile de buches cuenta con presencia documentada en Arrecife desde 1711. A finales del siglo XIX, el antropólogo francés René Verneau dejó constancia escrita de cómo, durante el Carnaval, grupos disfrazados recorrían las calles con guitarras y vejigas de pescado infladas, golpeando de forma simbólica a quienes encontraban a su paso.

Décadas después, los intelectuales franceses Louis Proust y Charles Joseph Pitard también describieron la costumbre de ocultar cuidadosamente el rostro bajo caretas, diferenciando entre materiales según la capacidad económica de cada participante.

Indumentaria y simbología

La vestimenta tradicional reproduce el atuendo campesino del siglo XIX y principios del XX:

Montera de lana

Chaleco decorado

Pantalón calado y bordado

Ligas, medias y polainas

Guantes blancos

Careta metálica

Carnaval Tradicional de Arrecife 2026 / La Provincia

En el caso de los danzantes, se añaden guantes y pañuelo de cabeza bajo la montera. El rasgo más característico es el buche: la vejiga de grandes peces, curtida, secada e inflada, con la que se propinan los conocidos “buchazos”. Son golpes sonoros pero inofensivos que forman parte del ritual festivo.

El timplista e investigador lanzaroteño Benito Cabrera ha explicado que estos buches se preparaban tradicionalmente en salmuera y se secaban ya inflados antes de su uso, formando parte del rico cancionero que los marineros interpretaban durante las fiestas.

Prohibición, recuperación y consolidación

La tradición fue prohibida en 1936, en el contexto de las restricciones impuestas al Carnaval en todo el país. No sería hasta 1963 cuando un grupo de amigos decidió recuperar la antigua costumbre.

Se reunían en una pequeña habitación alquilada por Wenceslao Noda Hernández en la calle José Betancort de Arrecife. Allí surgió la idea de reorganizar la tradición bajo el formato de parranda marinera. Aquella cuadrilla, compuesta por hombres y mujeres, evocaba los viejos carnavales en los que los marineros regresaban de la costa y recorrían la ciudad con buches inflados.

Agustín Jordán/A. A.

El primer Carnaval de la nueva etapa tuvo lugar en febrero de 1963. Para ello, localizaron y confeccionaron cuidadosamente la indumentaria tradicional. La careta metálica actual responde a un diseño del artista lanzaroteño César Manrique, quien colaboró con el grupo para evitar que la tradición desapareciera.

Un año después, en julio de 1964, realizaron en La Laguna su primera salida fuera de Lanzarote, estrenando una segunda indumentaria.

Dónde ver a Los Buches en el Carnaval de Lanzarote

La recuperación impulsada en los años sesenta ha sido clave para que hoy Los Buches formen parte imprescindible de cada coso carnavalero en Lanzarote. Encabezan los desfiles acompañados por murgas, comparsas y mascaritas, como los recientes cosos en los carnavales de Arrecife y Puerto del Carmen (municipio de Tías) y también participan en romerías y fiestas patronales. L

a siguiente aparición de Los Buches será en el Carnaval Tradicional en la Villa de Teguise, el próximo 6 de marzo, y en el coso del Carnaval de Costa Teguise el día siguiente, y en los restantes desfiles del carnaval de Lanzarote, entre ellos, el de Playa Blanca (Yaiza), el 14 de marzo.

Las Sábanas del Carnaval: protagonismo femenino

El tercer cuerpo tradicional lo conforman las Sábanas del Carnaval, integrado exclusivamente por mujeres. Esta manifestación recupera el antiguo traje confeccionado con sábanas, una fórmula histórica de disfraz popular.

La integración de las Sábanas dentro de la estructura general permite visibilizar el papel femenino en el Carnaval tradicional y ampliar la representación histórica de la fiesta.

La Parranda Marinera Los Buches presenta 'Vientos de Alegría' / Jordi Vispo

Del buche natural al material sintético

El buche —vejiga o estómago de pescado— es el elemento que da nombre al grupo. Sin embargo, el descenso de la actividad pesquera y el aumento de las restricciones en las capturas han dificultado la obtención de vejigas de gran tamaño.

Ante esta situación, la agrupación ha optado por fabricar 35 buches con materiales sintéticos, garantizando así la continuidad del ritual sin depender de recursos cada vez más escasos. Esta adaptación ilustra cómo las tradiciones pueden evolucionar para mantenerse vivas sin perder su esencia.

El proyecto es fruto de la colaboración altruista del artista e investigador lanzaroteño David Machado; de la Fundación Factum para la Tecnología Digital en la Conservación, de prestigio internacional; de la Asociación Cultural Parranda Marinera de Buches y del Cabildo de Lanzarote y cuenta con el respaldo a partes iguales de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y de SPEL-Turismo Lanzarote.

Sede en Argana Baja, en Arrecife

La sede de Los Buches está en la calle Ico, en el barrio de Argana Baja (Arrecife). El pasado mes de octubre, el Cronista Oficial de Los Buches, el maestro Óscar Torres Perdomo, recibió un merecido homenaje antes de su fallecimiento el 2 de enero de 2026. El Ayuntamiento de Arrecife le dedicó una plazoleta con su nombre en la calle Ico, próxima al local de Los Buches como reconocimiento a su contribución a la cultura de la isla.