Una denuncia por irregularidades empaña la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Una denuncia ha empañado la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada el 13 de febrero. El patrocinador y el diseñador de la fantasía A mí la guardia!, lucida por la candidata Dayanara Rodríguez, han acusado a la organización de presuntas irregularidades en la valoración del jurado y de falta de transparencia en el proceso. La queja aún no ha llegado de forma oficial a la Sociedad de Promoción, desde donde se asegura que una vez la reciban «se analizará y se emitirá el informe pertinente».

En el escrito enumeran varias anomalías. La principal, señalan, es que en las hojas de votación no consta la firma manuscrita ni electrónica de cada uno de los miembros del jurado. A su juicio, este hecho pone en cuestión la transparencia, objetividad y legitimidad del procedimiento. Además, aseguran que se desconocen los datos y el sistema utilizado para custodiar esos archivos, así como si las hojas individuales han sido incorporadas formalmente al expediente administrativo y si existe certificación específica de su autoría.

Detalle del procedimiento matemático de la baremación

También exigen que detallen el procedimiento matemático empleado en la baremación para calcular los resultados del jurado y del voto del público, cuya ponderación es del 90% y el 10%, respectivamente. El diseñador Daniel Rivero afirma que comprobaron que la media aplicada por la organización reducía el peso del voto popular a un porcentaje inferior al establecido en las bases del concurso.

Asimismo, denuncian que algunas hojas contaban con sello notarial y otras no, y que en varios documentos tampoco figuraba la hora de la firma. “Hemos intentado llegar a un acuerdo para aclarar el asunto con Promoción y se han negado en todo momento”, apunta el patrocinador, Daido Pérez.

Solicitud del acta del jurado de la gala de la reina

Pérez asegura que solicitaron en varias ocasiones, tanto de forma verbal como por escrito, las votaciones individuales y el acta, como se hace en otras galas del Carnaval. Según explica, el acta fue publicada días después del certamen "tras el envío de un burofax" por su equipo legal. "Ha sido el único concurso de este año en el que no se publicaron las actas nada más terminar", añade el diseñador.

La denuncia, avanzada por Atlántico Hoy, ha sido dirigida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a Sociedad de Promoción y a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

Pérez asegura que valoran impugnar el concurso si la organización no aclara estas irregularidades. En este sentido, en el escrito exigen "la investigación, la conservación de pruebas y el acceso íntegro al expediente para la defensa de sus derechos e intereses". "Si el traje no hubiese obtenido premio y existiera una prueba clara, lo asumiríamos y pensaríamos en el próximo año, pero la falta de información requerida en varias ocasiones nos genera muchas dudas", sostiene Pérez.

La Sociedad de Promoción no ha recibido la denuncia

Desde la organización del Carnaval aseguran que no tienen constancia oficial de la denuncia. "Cuando llegue, y con el fin de conocer su contenido íntegro, se analizará y se emitirá el informe pertinente", indican fuentes de Sociedad de Promoción.

Rivero explica que su intención es que esta denuncia marque un punto de inflexión en el cumplimiento de las bases y contribuya a mejorar la transparencia. Aunque la queja ha sido presentada por su equipo, asegura que el malestar es compartido por otros participantes del certamen. "Lo que consiguen es que los diseñadores dejen de presentarse o que los patrocinadores se lo piensen", opina.

Más allá de las posibles irregularidades administrativas, Rivero califica la experiencia de agridulce. Denuncia que en el ‘backstage’ el jurado "no prestó atención a las explicaciones de los diseñadores" y que durante la gala fue frecuente el uso del móvil por parte de algunos de sus miembros. El creador, que también ha participado en la Gala Drag Queen y en la de la Gran Dama, en esta última donde ha obtenido la corona en dos ocasiones, reconoce que la vivencia de este año ha sido muy distinta y que todo el equipo está "abatido". Aun así, no descarta volver a presentarse porque considera que el Carnaval debe estar "por encima de todo".