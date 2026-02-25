Lo que debes saber en tres minutos para moverte por Las Palmas de Gran Canaria en el concierto de Marc Anthony en el Carnaval

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha este viernes 27 de febrero un dispositivo especial de seguridad, movilidad, tráfico y limpieza con motivo del Carnaval de Día en el entorno del Parque Santa Catalina, donde actuarán Luck Ra, Emily Stefan y Marc Anthony en el escenario principal ‘LPGC Palace’. El operativo incluye c ortes de calles desde las 11.00 horas, refuerzo del transporte público y controles de acceso.

Las actuaciones, de carácter gratuito, se desarrollarán entre las 15.00 y las 22.00 horas. El programa prevé la actuación de Luck Ra a las 16.00 horas, Emily Stefan a las 18.00 horas y Marc Anthony a las 20.00 horas, con la participación de los DJ Imatolosa y Ulises Acosta entre conciertos. Los espectáculos también podrán seguirse en directo a través de pantallas instaladas junto a la Plaza de Canarias y en las calles Ripoche y Luis Morote.

Horarios de los conciertos del Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria del 27 de febrero de 2026. / LP /DLP

El dispositivo ha sido coordinado por Policía Local, Policía Nacional, el Cuerpo General de la Policía Canaria, la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, Protección Civil, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Guaguas Municipales y la organización del Carnaval.

Tres anillos de cierre y restricciones desde las 11.00 horas

El plan de movilidad establece un sistema de tres anillos de cierre progresivo.

El Anillo 1 implicará el cierre total desde las 11.00 horas en tramos de Albareda, Luis Morote y Nicolás Estévanez.

El Anillo 2, operativo desde las 13.00 horas, afectará a vías como Simón Bolívar, General Vives, Secretario Artiles, Veintinueve de Abril, Doctor Miguel Rosas, Alfredo L. Jones, además del desvío de la GC-1 en sentido norte hacia el Parque Santa Catalina.

El Anillo 3 se activará en caso de necesidad e incluirá calles como Uruguay, José Franchy Roca y nuevos tramos de General Vives y Secretario Artiles.

Guía de movilidad: infografía con los anillos de cierre de calles en Las Palmas de Gran Canaria por el concierto de Marc Anthony. / LP /DLP

Además, desde las 08.00 hasta las 23.59 horas se procederá al desalojo de vehículos en distintos tramos de General Vives, José Franchy Roca, Nicolás Estévanez y Veintinueve de Abril. A partir de las 13.00 horas quedará cerrado el acceso desde la GC-1 sentido norte hacia la zona de Eduardo Benot.

También se retirarán temporalmente terrazas en varias calles próximas al parque para garantizar la seguridad y la evacuación.

Taxis, aparcamientos y transporte público

Se habilitará una parada especial de taxis en Simón Bolívar, a la altura de la Casa del Marino.

Los aparcamientos situados en Tomás Miller (número 40), Padre Cueto (número 24), el ubicado bajo el Museo Elder y el de Albareda (número 11) registrarán restricciones parciales o totales.

El Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público. Guaguas Municipales reforzará las líneas con destino Puerto / Santa Catalina, con paradas recomendadas en el Real Club Náutico y Base Naval. Tras los conciertos, las paradas más próximas estarán en Juan Manuel Durán González.

Desde la medianoche funcionarán cinco líneas lanzadera con salida desde la terminal especial de Belén María – El Sebadal, conectando con todos los distritos de la ciudad.

141 operarios y 31 vehículos de limpieza

El Servicio Municipal de Limpieza desplegará 141 trabajadores y trabajadoras y 31 vehículos, entre barredoras, camiones baldeadores, recolectores y maquinaria hidrolimpiadora.

El operativo se extenderá hasta las 05.00 horas del 28 de febrero con trabajos de barrido manual y mecanizado, baldeo integral, desinfección y vaciado de papeleras y contenedores.

Noche de Carnaval y nuevos cierres

La celebración coincide con la penúltima Noche de Carnaval, lo que implicará desalojos y cierres adicionales en calles como Juan Rejón, La Naval, Benartemi, Andamana y Doctor Antonio Jorge Aguiar, entre otras.

Los cierres nocturnos se aplicarán entre las 23.00 y las 04.30 horas del viernes al sábado y entre las 20.00 y las 05.30 horas del sábado al domingo. También se cerrará el túnel interior de la GC-1 en sentido norte hacia Pérez Muñoz.

Estas afecciones supondrán modificaciones en el servicio de Guaguas Municipales, con el cierre de la estación de Plaza Ingeniero Manuel Becerra y habilitación de paradas provisionales en Doctor Juan Domínguez Pérez y Belén María.

En materia de seguridad, se establecerán controles para impedir la introducción de envases de vidrio en los accesos a los distintos escenarios.

El Ayuntamiento mantendrá los dispositivos activos hasta la finalización de los actos del Carnaval de «Las Vegas» y continuará informando de las afecciones al tráfico y a los servicios públicos.