La lluvia empapa la Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La XVII Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria volvió a subir al escenario el talento de los centros de atención a personas con discapacidad de la isla de Gran Canaria. Todos los 650 participantes dedicaron un gran esfuerzo en la elaboración de sus fantasías y puesta en escena y eso se notó en las tablas de Santa Catalina. Sin embargo, solo podía haber un ganador y, en esta edición, en la categoría individual fue Jesús Acosta; en la categoría de parejas fueron Manuel Yerai Morales y Cristóbal Delgado, y en la categoría de grupo ganó el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Arucas. En el momento de entrega de premios la lluvia hizo acto de presencia. Entró con fuerza y los trofeos finalmente fueron recibidos entre bambalinas.

La lluvia obliga a desalojar la Gala de la Integración del Carnaval. / ANDRES CRUZ

El evento, que empezó a las 19:00 horas, llenó de color, alegría e ingenio el Parque. La gala es ya una tradición que pone de manifiesto el carácter universal de la fiesta, que rompe barreras cada año. Los usuarios de los centros le ponen mimo y esfuerzo para enseñar al público disfraces bien elaborados y divertidos y espectáculos con mucha marcha. En la categoría individual compitieron siete participantes; en parejas seis y en grupo cinco. La cita fue presentada por Paula Morales, periodista de Televisión Canaria.

Categoría individual

Con mucha expectación salió en primer lugar Marcos Sarmiento, desde el centro ocupacional de Arucas con la fantasía Alitas alegres. Su actuación despertó al público para continuar con el desfile de participantes. Le siguió Aramis Suárez, desde San Mateo, con una actuación dirigida al cantante e icono del pop, Michael Jackson. Y la gala continuó con la actuación de Jesús Acosta, llegado desde Teror, con la fantasía Sigue, no pares, dale, que esto sigue. Llegó de Gáldar Juan Carmelo con la fantasía El secreto del cofre perdido. A continuación, Mario Jesús Bolaños llegó a las tablas de Santa Catalina con una propuesta de la temática de esta edición: El Pirata Mario el tuerto asalta Las Vegas. Con una propuesta dinámica apareció Sonia Isabel Miranda, representando a Moya, que puso sobre el escenario la fantasía Con ritmo latino al Carnaval. Y, para poner el punto final a la categoría individual, salió Aridani Francisco Jiménez con la fantasía El capitán del flow marino.

Categoría en parejas

Con la explosión de fiesta y color que desplegaron los aspirantes de la categoría individual, salieron a las tablas de Santa Catalina los aspirantes en parejas. Así, el escenario recibió a Luis Daniel Herrera y Carmen Fátima Montero con Fantasía carnavalera. Abián Armas y Ana María Quesada desplegaron su fantasía Todo vale en Las Vegas. Pablo Santana y Alejandro Déniz llevaron al público al terreno de la animación con Los Minions, los personajes de dibujo amarillos que han enamorado a tantos espectadores. Le siguieron María Asunsión Pérez y María Pino Castellano con la fantasía Apuesta segura, que tomaron el escenario venidos desde Moya.

Ven al casino de Villasanta, con esa fantasía salieron al escenario Lucía Padrón y Acaymo Moreno. Para finalizar la categoría de parejas, Manuel Yerai Morales y Cristóbal Delgado Oliva con Rosario y su pirata.

Categoría de grupo

La categoría de grupo inició con el Centro Ocupacional de Gáldar con la movida actuación titulada ¡Ritmo, fiesta y Carnaval! Desde el centro de Arucas respetaron la temática de este año al presentar la fantasía A ritmo de póker. Desde Valleseco presentaron la propuesta Bucaneros reineta en busca de tesoros. Llegados de Mogán los usuarios arrojaron desparpajo con la fantasía Show Girls. Para finalizar, salieron con la reivindicativa fantasía Que tu apuesta por la vida tenga libertad y no precio, los miembros del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Arucas.

Tras la presentación de todos los candidatos en las tres categorías fue el turno de que el jurado, compuesto por representantes de empresas que colaboran con la Asociación Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Provincia de Las Palmas y miembros destacados del Carnaval, deliberara sobre los ganadores de esta edición.

Actuaciones

A lo largo de la gala no faltó la música en esta gala tan dinámica. De esta manera, actuaron la Batucada Caribe creando escuela, la Orquesta Furia Joven, Drag Sequins y la Murga Los Star.

Todos los participantes de esta edición formaron parte de la gala matriz, celebrada en Gáldar el 11 de febrero, espacio que lleva 24 años rompiendo barreras y convocatoria que, a su vez, es el germen de la selección de aspirantes que concursan en la de la capital grancanaria.