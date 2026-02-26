En Directo
Directo Carnaval
Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Gretel Morales Lavandero
La lluvia empapa la Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
La cita reunió a usuarios de centros de atención a personas con discapacidad, quienes mostraron su talento en Santa Catalina
La Provincia
Coalición Canaria pide transparencia en el Carnaval tras una denuncia por posibles irregularidades en la Gala de la Reina
El portavoz de Coalición Canaria exige al Ayuntamiento capitalino que haga públicas las actas del certamen
RTVC
Gala de Integración del Carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria acogerá este miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas, la Gala de la Integración, organizada por la Coordinadora Provincial de Centros Ocupacionales (COMPSI) en colaboración con la Sociedad de Promoción del Carnaval.
La Provincia
Lo que debes saber en tres minutos para moverte por Las Palmas de Gran Canaria en el concierto de Marc Anthony en el Carnaval
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegará el viernes un operativo especial con cortes de calles desde las 11.00 horas y refuerzo del transporte público para el Carnaval de Día
Aránzazu Fernández
Carnaval con "persecución y golpeo festivo": qué son Los Buches y dónde verlos en Canarias
El grupo, Medalla de Oro de Canarias en 2023, lo integran la Parranda Marinera, Los Buches y las Sábanas del Carnaval, que visibilizan a las mujeres en la fiesta
Adolfo Rodríguez
Bad Bunny y Karol G en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: los cachés que no lo hicieron posible
El director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, Josué Quevedo, aclara por qué no pudieron contar con Karol G y Bad Bunny a pesar de los rumores.
Gretel Morales Lavandero
Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Los responsables de la fantasía 'A mí la guardia!' advierten de la falta de firmas en las hojas de votación
Humberto Gonar
Los alcaldes de Santa Cruz y Las Palmas rechazan la protección BIC para los carnavales que pedirá el PP en el Parlamento
El Grupo Parlamentario Popular defenderá en el pleno de este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicitará la declaración de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y de la capital de La Palma como Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de Bien Inmaterial, según anunció su diputado Carlos Ester, presidente de los populares de Gran Canaria. Noticia completa aquí.
Humberto Gonar
El PP promueve en el Parlamento de Canarias declarar BIC los carnavales de Santa Cruz, Las Palmas y Los Indianos
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley (PNL) para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Bien Inmaterial, a tres de las manifestaciones festivas más representativas del archipiélago: el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, así como el de Las Palmas de Gran Canaria y la celebración de Los Indianos, en la capital palmera. Más información.
Humberto Gonar
El presidente del Cicop advierte que declarar BIC al Carnaval "no aporta nada y puede encorsetarlo"
La propuesta parlamentaria para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Bien Inmaterial, a celebraciones como el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y Los Indianos no es compartida por expertos como Francisco Aznar Vallejo, doctor en Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Más información.
