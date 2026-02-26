Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Gretel Morales Lavandero La lluvia empapa la Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria La cita reunió a usuarios de centros de atención a personas con discapacidad, quienes mostraron su talento en Santa Catalina

La Provincia Coalición Canaria pide transparencia en el Carnaval tras una denuncia por posibles irregularidades en la Gala de la Reina El portavoz de Coalición Canaria exige al Ayuntamiento capitalino que haga públicas las actas del certamen

RTVC Gala de Integración del Carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria acogerá este miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas, la Gala de la Integración, organizada por la Coordinadora Provincial de Centros Ocupacionales (COMPSI) en colaboración con la Sociedad de Promoción del Carnaval.

La Provincia Lo que debes saber en tres minutos para moverte por Las Palmas de Gran Canaria en el concierto de Marc Anthony en el Carnaval El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegará el viernes un operativo especial con cortes de calles desde las 11.00 horas y refuerzo del transporte público para el Carnaval de Día

Aránzazu Fernández Carnaval con "persecución y golpeo festivo": qué son Los Buches y dónde verlos en Canarias El grupo, Medalla de Oro de Canarias en 2023, lo integran la Parranda Marinera, Los Buches y las Sábanas del Carnaval, que visibilizan a las mujeres en la fiesta

Adolfo Rodríguez Bad Bunny y Karol G en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: los cachés que no lo hicieron posible El director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, Josué Quevedo, aclara por qué no pudieron contar con Karol G y Bad Bunny a pesar de los rumores.

Gretel Morales Lavandero Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria Los responsables de la fantasía 'A mí la guardia!' advierten de la falta de firmas en las hojas de votación

Humberto Gonar Los alcaldes de Santa Cruz y Las Palmas rechazan la protección BIC para los carnavales que pedirá el PP en el Parlamento El Grupo Parlamentario Popular defenderá en el pleno de este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en la que solicitará la declaración de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y de la capital de La Palma como Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de Bien Inmaterial, según anunció su diputado Carlos Ester, presidente de los populares de Gran Canaria. Noticia completa aquí.

