Cierres escalonados y desvíos desde el viernes hasta el domingo por la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de tráfico con motivo de la Gran Cabalgata del Carnaval de «Las Vegas», que se celebrará este sábado 28 de febrero a partir de las 16.00 horas. El desfile contará con cerca de 130 vehículos, entre carrozas y comitiva, y recorrerá la ciudad desde la Plaza Manuel Becerra hasta el Parque San Telmo.

Las medidas de tráfico se aplicarán de forma escalonada desde la noche del 27 de febrero hasta la madrugada del 1 de marzo, con desalojos de vehículos desde las 08.00 horas del sábado y cortes por sectores desde las 10.00 horas, que se irán reabriendo tras el paso de la comitiva y del servicio de limpieza.

Afecciones por sectores y carreteras principales

El operativo afecta a zonas como El Sebadal, Puerto, Santa Catalina, Mesa y López, Alcaravaneras, Ciudad Jardín, Arenales, Venegas y Juan XXIII, además del entorno del túnel Julio Luengo.

En el sector Puerto, se prevén cierres desde las 10.00 horas en vías como Juan Rejón, Benecharo, Artemi Semidán y Princesa Guayarmina, además del cierre en la GC-1 en sentido norte, en el túnel hacia Pérez Muñoz, a partir de las 13.30 horas.

En Santa Catalina, los cortes afectarán desde las 10.00 horas a calles como Albareda, Eduardo Benot, Sagasta y Gran Canaria, mientras que en la GC-1 AM, en sentido norte con desvío hacia el parque, el cierre está previsto a las 13.00 horas.

En el entorno de Alcaravaneras, el corte en la GC-1 AM en sentido sur, entre los puntos kilométricos 7+370 y 7+500, se aplicará desde las 13.00 horas. Además, el túnel Julio Luengo (GC-2) y conexiones con la GC-23 quedarán cerrados desde las 14.00 horas.

En Venegas, los cierres se activarán de forma paulatina desde las 17.00 horas, afectando a la plaza de la Feria, Triana, la avenida Rafael Cabrera y la GC-1 salida 5 hacia el Muelle.

Cambios en guaguas, taxis y carril bici

El dispositivo incluye el cierre temporal de la estación de Guaguas Municipales en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra y la habilitación de paradas provisionales en puntos como Doctor Juan Domínguez Pérez y la rotonda de Belén María.

También se producirán alteraciones en líneas que operan por carriles bus incluidos en los tramos cerrados. En algunos puntos se permitirá el uso del carril bus por otros vehículos hasta las 02.30 horas del 1 de marzo.

El carril bici quedará cerrado en diferentes tramos de Juan Rejón, Poeta Agustín Millares Sall, Eduardo Benot y la avenida José Mesa y López, según el sector y la franja horaria. Asimismo, permanecerán cerradas estaciones de Sitycleta en Manuel Becerra y la Plaza de La Luz.

En cuanto al servicio de taxis, se habilitarán paradas provisionales en Doctor Juan Domínguez Pérez, Doctor José Guerra Navarro y Juan Rejón.

Dispositivo de limpieza con 94 personas

Tras el paso de la cabalgata, el Servicio Municipal de Limpieza desplegará un operativo compuesto por 94 personas y 20 vehículos, que trabajarán desde las 15.00 horas del sábado hasta las 04.00 horas del domingo en tareas de barrido manual y mecánico, vaciado de papeleras y baldeo integral.

El objetivo es restablecer la normalidad en materia de higiene urbana en el menor tiempo posible tras la finalización del desfile.

Conciertos y controles de vidrio en la última Noche de Carnaval

La jornada concluirá con la última Noche de Carnaval, con actuaciones como las de Ozuna y Tony Tun Tun en Manuel Becerra, y las orquestas La Mekánica by Tamarindo y Ritmo Balano en la Plaza de La Luz.

Para estos eventos se establecerán cierres adicionales entre las 21.00 y las 05.30 horas, así como controles de vidrio en los accesos a los escenarios para impedir la introducción de envases de este material. Los puntos de control se distribuirán en calles como Juan Rejón, La Naval, Eduardo Benot, Mahón y Pérez Muñoz, entre otras.

El Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación y consultar las rutas alternativas y modificaciones del transporte público durante la jornada.