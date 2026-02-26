Marc Anthony ya está en la isla para el concierto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
El artista actuará en el escenario principal de Santa Catalina mañana viernes entre las 20:00 y las 22:00 horas
El cantante Marc Anthony ya se encuentra en Gran Canaria. El artista, nacido y criado en Nueva York, en el seno de una familia puertorriqueña, llegó al aeropuerto de Gando a las 10.30 horas de este jueves, 26 de febrero, donde fue recibido por los fans que acudieron a recibirlo.
El intérprete de éxitos como Vivir mi vida y Valió la pena, entre otros, no dudo en posar junto a sus admiradores, quienes inmortalizaron la llegada de la estrella musical con sus teléfonos móviles.
Actuará mañana viernes (20.00 a 22.00 horas) en el escenario principal de Santa Catalina en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en una de las actuaciones más esperadas en la recta final de las fiestas.
Además del concierto de Marc Anthony, el Carnaval de Día incluye a los siguientes artistas:
- 15:00 a 16:00 Imatolosa
- 16:00 a 17:30 Luck Ra
- 17:30 a 18:00 Ulises Acosta
- 18:00 a 19:30 Emily Estefan
- 19:30 a 20:00 Ulises Acosta
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha preparado un dispositivo especial de seguridad, tráfico y transporte público con motivo de ese evento multitudinario.
