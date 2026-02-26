Marc Anthony sorprende por su cercanía al llegar a Gran Canaria para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El cantante Marc Anthony ya se encuentra en Gran Canaria. El artista, nacido y criado en Nueva York en el seno de una familia puertorriqueña, aterrizó este jueves a las 10.30 horas en el aeropuerto de Gando, donde fue recibido por numerosos fans que acudieron a darle la bienvenida. El intérprete de éxitos como Vivir mi vida y Valió la pena actuará este viernes de 20.00 a 22.00 horas en el escenario principal del Parque de Santa Catalina, dentro del programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Su concierto es uno de los más esperados en la recta final de las fiestas.

Fuentes cercanas aseguran que quienes han podido tratar con él en las primeras horas destacan su cercanía, porque según relatan, el artista se ha fotografiado con todas las personas que se lo han solicitado. Asimismo, ponen en valor su naturalidad en todo momento.

Llegada al aeropuerto

La llegada del artista generó momentos de caos, ya que decenas de personas se congregaron en el aeropuerto y la Policía y el personal de seguridad intentaron, con dificultades, mantener un perímetro de seguridad para proteger al cantante. La rápida salida de Marc Anthony provocó escenas de confusión mientras los asistentes trataban de hacerse una fotografía con él. En redes sociales ya circulan algunas imágenes del encuentro.

El cantante se aloja en el Hotel Santa Catalina, el mismo establecimiento en el que también se hospeda la artista Emily Stefan, que actuará el viernes a las 18.00 horas. No es la primera vez que Marc Anthony se queda en este emblemático hotel, en 2005 lo hizo junto a Jennifer López, la estrella internacional y entonces su pareja. De aquella visita aún se recuerda la imagen de ambos saludando desde el balcón, vestidos con un estilo informal y muy acorde a la moda de los años 2000.

La organización del Carnaval prevé que al concierto gratuito acudan 70.000 personas

Preparativos

Desde su llegada a la isla, el equipo del artista ha estado trabajando en los preparativos del espectáculo. La zona situada entre el Museo Elder y el Edifico Miller se ha acondicionado como espacio para camerinos y labores técnicas, habituales en la antesala de un macroconcierto. Además, estaba previsto que el cantante realizara un ensayo a lo largo de la jornada del jueves.

La jornada del Carnaval de Día de este viernes arrancará a las 16.00 horas y se prolongará hasta las 22.00. El programa musical comenzará con Luck Ra (16.00 horas), continuará con Emily Stefan (18.00 horas) y culminará con la actuación de Marc Anthony (20.00 horas). Entre concierto y concierto actuarán los DJ Imatolosa y Ulises Acosta.

Trayectoria

La relación de Marc Anthony con Gran Canaria se remonta a hace 21 años, cuando ofreció su primer concierto en Infecar ante miles de asistentes. Regresó tres años más tarde para participar en el festival Aguaviva Canarias 2008. En 2022 volvió a la isla de la mano del Granca Live Fest, compartiendo cartel con artistas internacionales como Residente y Camilo. Su última actuación en Gran Canaria fue en 2024, en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, dentro de su gira europea Historia Tour 2024. Por último, ha sido el Carnaval capitalino el que ha traído de vuelta al artista en un macroconcierto gratuito por el que se espera que acudan 70.000 personas. Esta cifra es relevante al tener en cuenta que su último concierto en el Anexo llenó unos 12.000 asientos.

El último álbum de estudio del artista, Muevense, se publicó en 2024, tras otros trabajos comoValió la pena (2004), El cantante (2007), Íconos (2010), 3.0 (2013), OPUS (2019) y Pa’lla voy (2022). Su sencillo más reciente, Como en el idilio, lo lanzó este año junto a la cantante argentina Nathy Peluso.