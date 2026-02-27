Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última hora por el concierto de Marc Anthony y la gran cabalgata

Emily Estefan en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Luego, fue el turno de Emily Estefan, que cantó un repertorio salsero salpicado de canciones más lentas de estilo jazz y soul.

Es la primera vez que la hija de la cantante cubana Gloria Estefan toca en Gran Canaria, y algunas mascaritas esperaban este momento. "Toca todos los instrumentos, es tremenda música", afirmaron Marleny y Duglimar, madre e hija .Unos pasos más allá estaba Alex Michel, que llegó de Cuba hace tan solo diez meses y es la primera vez que asiste a un concierto en directo: "En Cuba no tenemos esta oportunidad".

Michel recuerda que las canciones de Gloria Estefan estaban prohibidas por el regimen cubano, pero aun así encontraban la manera de escucharlas. Al ver el cartel del Carnaval se enteró de que aquella artista que escuchaba en la clandestinidad tenía una hija y podía verla en concierto: "Estoy disfrutando de la tierra". Aunque la artista nació en Estados Unidos, no ha perdido las raíces caribeñas de sus padres y su propuesta musical es una fusión entre los ritmos latinos, el pop y el jazz. Sin embargo, las canciones más lentas y en inglés no terminaron de cuajar del todo con un público que esperaba el ritmo y sabor que caracteriza a las carnestolendas.