Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última hora por el concierto de Marc Anthony y la gran cabalgata

Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Carnaval 2026

Carnaval 2026 / LP/DLP

Adzubenam Villullas

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Así fue la primera Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tras el franquismo en 1976

Sigue en directo la cabalgata del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario del concierto de Marc Anthony y la cabalgata

