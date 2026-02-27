En Directo
Directo Carnaval
Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última hora por el concierto de Marc Anthony y la gran cabalgata
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Concierto de Emily Estefan en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Gretel Morales Lavandero
Emily Estefan en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Luego, fue el turno de Emily Estefan, que cantó un repertorio salsero salpicado de canciones más lentas de estilo jazz y soul.
Es la primera vez que la hija de la cantante cubana Gloria Estefan toca en Gran Canaria, y algunas mascaritas esperaban este momento. "Toca todos los instrumentos, es tremenda música", afirmaron Marleny y Duglimar, madre e hija .Unos pasos más allá estaba Alex Michel, que llegó de Cuba hace tan solo diez meses y es la primera vez que asiste a un concierto en directo: "En Cuba no tenemos esta oportunidad".
Michel recuerda que las canciones de Gloria Estefan estaban prohibidas por el regimen cubano, pero aun así encontraban la manera de escucharlas. Al ver el cartel del Carnaval se enteró de que aquella artista que escuchaba en la clandestinidad tenía una hija y podía verla en concierto: "Estoy disfrutando de la tierra". Aunque la artista nació en Estados Unidos, no ha perdido las raíces caribeñas de sus padres y su propuesta musical es una fusión entre los ritmos latinos, el pop y el jazz. Sin embargo, las canciones más lentas y en inglés no terminaron de cuajar del todo con un público que esperaba el ritmo y sabor que caracteriza a las carnestolendas.
La Provincia
Luck Ra en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
Gretel Morales Lavandero
Fervor argentino con Luck Ra en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha convertido el Parque de Santa Catalina en el gran epicentro musical de la fiesta. Este viernes la propuesta era especialmente atractiva: tres conciertos de peso con Luck Ra, Emily Estefan y Marc Anthony. Desde las siete de la mañana, varios seguidores hacían cola para asegurarse un puesto en primera fila. La espera fue larga, pero para muchos mereció la pena con tal de situarse a pocos metros de sus ídolos. Lee la noticia aquí.
La Provincia
Conciertos, Gran Cabalgata y Entierro de la Sardina: Guaguas Municipales activa un dispositivo especial para el Carnaval
Este viernes, las paradas recomendadas para acceder a los conciertos de Luck Ra, Emily Stefan y Marc Anthony serán Club Náutico e Intercambiador, con salidas desde la calle Juan Manuel Durán tras finalizar
La Provincia
El Carnaval de 2027 arrancará justo después de los Reyes Magos: Las Palmas de Gran Canaria elige los festivos del próximo año
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha designado el 9 de febrero y el 24 de junio como festivos locales para 2027, coincidiendo con el Martes de Carnaval y la fundación de la ciudad
La Provincia
Cierres escalonados y desvíos desde el viernes hasta el domingo por la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
El operativo del Ayuntamiento afectará a zonas clave como El Sebadal, Puerto y Santa Catalina, además de vías principales y el entorno del túnel Julio Luengo, durante la celebración del Carnaval.
Gretel Morales Lavandero
Fervor argentino con Luck Ra en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
El cantante argentino Luck Ra, que ya actuó en la ciudad el año pasado, celebró su cumpleaños sobre el escenario, compartiendo un momento especial con las mascaritas asistentes
Gretel Morales Lavandero
Marc Anthony sorprende por su cercanía al llegar a Gran Canaria para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
El artista internacional se hospeda en el Hotel Santa Catalina, donde también se aloja la cantante Emily Stefan
Aránzazu Fernández
¿Qué tiempo hará este viernes para el concierto de Marc Anthony en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Esto dice la Aemet
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria afronta su recta final este fin de semana con el concierto de Marc Anthony y la Gran Cabalgata
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos