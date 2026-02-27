Dana Prie se proclama ganadora de la primera gala 'Divas por la corona' del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria vibra con el transformismo. Santa Catalina fue testigo en la noche de este jueves de una nueva gala que reafirmó, una vez más, la apuesta carnavalera por esta disciplina artística y sus orígenes reivindicativos en la ciudad. La primera edición de 'Divas por la corona' empapó al público de música y confeti (y también algo de lluvia) en una gala rebosante de energía, glamour y una buena dosis de humor dedicadas a Momi Chou, quien falleció el pasado 23 de febrero. Tras una apasionada batalla en duelos de lipsync por parejas, el concurso concluyó aclamando a Dana Prie como ganadora entre brillo, confeti y fuegos artificiales.

Esta cita llena de sazón, memoria y risas estuvo presentada por Cristina Mola e Isabella Ypunto y llenó el aforo de Santa Catalina. Dio comienzo con una serie de actuaciones para presentar a cada una de las aspirantes en su más puro estilo: Dana Prie, Bárbara Aguilera, Atenea Couture, Zaira González, Demiii, Lorena Velázquez, Petri Clon y Montenegro.

Acto seguido, una contra una, las candidatas interpretaron icónicas canciones de grandes divas cuyas actuaciones fueron votadas en directo por el jurado. Tras las primeras cuatro batallas, las vencedoras de cada duelo se enfrentaron entre ellas, de nuevo por parejas, en unas agitadas semifinales que revelaron a las dos finalistas del concurso que marcaron el colofón por todo lo alto: Dana Prie y Demiii.

Desde Rocío Jurado hasta Beyoncé

Dana Prie irrumpió en el escenario con Como lo hace la reina de Lola Índigo, un vestuario blanco y haciendo la estrella. Bárbara Aguilera, por su parte, interpretó Abuela gay de Edna Free con un enorme corazón y un diminuto tanga rojo brillante.

Atenea Couture lució un elegante vestido blanco para traer el tema Déjala correr, de Rocío Jurado, con su desafiante mirada y una gran expresividad. Zaira González bailó al son de Crazy in love de Beyoncé ataviada con grandes botas de tacón, largos guantes blancos y un corsé de flecos plateados.

Un poco de kpop y de musical

Demiii comenzó como una alocada y sugerente monja que se transformó en una diabla con mucha energía y muy (muy) poca ropa, bailando Disco Inferno en su versión de Glee, mientras que Lorena Velázquez entonó Psicofonía de Gloria Trevi con una llameante peluca que voló por los aires para sacudir su pelo natural de rodillas.

Petri Clon apareció con un pomposo vestido rosa, peluca rubia, barba oscura y medias de rejillas para entonar sus propias letras llenas de humor. Por último, Montenegro se meneó sugerente, elegante y pícara con un apretado traje negro de cuero, guiada por las melodías de Jump de Blackpink.

Primera fase de duelos

La primera batalla estuvo protagonizada por Dana Prie y Bárbara Aguilera, quienes interpretaron el tema La noche es para mí de Soraya Arnelas. Entre plumas, confeti y acrobacias, levantaron a un público entusiasmado por la emocionante noche que todavía les quedaba por delante.

A continuación, Atenea Couture y Zaira González movieron los labios y las caderas al son de Zorra de Nebulosa con un número entre trajes blancos y negros plagado de acrobacias y sensualidad. Las siguieron Demiii (con un traje robótico) y Lorena Velázquez (vestida de rosa vibrante), con un duelo que puso cuerpo a la canción Toy de Netta.

Para terminar la primera ronda, Petri Clon y Montenegro se batieron con el tema SloMo de Chanel en una batalla de contrastes entre la risa y la sensualidad. La primera cocinando y la segunda bailando en el dance break, acabaron con un beso final y un resultado reñido.

Una semifinal de divas

La semifinal dio comienzo con Dana Prie y Zaira González, quienes interpretaron un mix de distintas canciones de Britney Spears con una mezcla entre rivalidad, tensión, picardía y amor, llegando incluso a arrastrarse por el suelo.

Justo después, Demiii y Montenegro se movieron al ritmo de una combinación de temas de Cher. Su número estuvo protagonizado por la ropa, ya sea por su ausencia (sin que faltasen las alas) o por un guiño doméstico con un tendedero de ropa.

La gran batalla final

La gran batalla final estuvo a cargo de Dana Prie y Demiii, quienes cerraron la noche con la versión de Kalima del himno del Carnaval. Salieron de dos grandes baúles para emocionar al público con el sentimiento carnavalero, portando unos enormes tocados de plumas que movieron entre los aplausos y la emoción del público.

Los asistentes también pudieron disfrutar de las actuaciones de otros artistas, entre los que destacó el impresionante show de High Heels Performance, un grupo lleno de transformistas y drags de altura dirigido por Gio Castellano. También se subió al escenario la cantante y vocalista Dácil Suárez, quien emocionó con su voz entre un mar de paraguas en el público. Y tampoco faltó la ganadora de la segunda temporada de Drag Race España, Sharonne, una de las grandes referentes del transformismo en el país.

El acto contó con un jurado compuesto por Minga Rodríguez, Miss Traveskarnatival en 1986; Adolfo Rodríguez, periodista y comunicador en La Provincia; Nicole Mentado, diseñadora de la marca de moda Cálida Maldito Sweet; Víctor Santana, maquillador; Reinaldo Lorenzo, copropietario del pub Distinto; Jared Pascual, estilista; Beatriz Pérez, cantante; y Paco Medina, uno de los impulsores del Carnaval.