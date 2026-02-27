Fervor argentino con Luck Ra en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha convertido el Parque de Santa Catalina en el gran epicentro musical de la fiesta. Este viernes la propuesta era especialmente atractiva: tres conciertos de peso con Luck Ra, Emily Estefan y Marc Anthony. Desde las siete de la mañana, varios seguidores hacían cola para asegurarse un puesto en primera fila. La espera fue larga, pero para muchos mereció la pena con tal de situarse a pocos metros de sus ídolos.

El primero en subir al escenario ha sido el argentino Luck Ra, a las 16.00 horas. Interpretó algunos de sus temas más conocidos, como 'La Morocha', 'Que me falte todo' y 'Mil preguntas'. Las banderas argentinas ondeaban entre el público y no faltaron lágrimas de emoción. El cantante repite así en las carnestolendas capitalinas, ya que el año pasado también actuó en uno de los escenarios de La Isleta.

En esta ocasión, el artista compartió un momento especial con el público: las mascaritas asistieron a su primer concierto con 28 años recién cumplidos, ya que celebró su cumpleaños la semana pasada. El público le respondió entonando el Cumpleaños feliz.

Concierto de Luck Ra en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Entre los asistentes se encontraba Maitena Lucero, que se mudó a España hace dos años desde Argentina y es seguidora del cuarteto, el género predominante en el repertorio del cantante. Aunque reside en la Península, en cuanto supo que actuaría en Gran Canaria compró un billete de avión para no perderse el concierto. El viaje, aunque exprés, también le permitirá asistir a la actuación de Ozuna, prevista para este sábado en Manuel Becerra tras la Cabalgata.

También acudió Liliana Pradas, que llegó a Gran Canaria desde Argentina hace 40 años. La música de su país sigue resonando en su vida y no quiso dejar pasar la oportunidad de escuchar en directo a un artista de su tierra. Incluso pidió a la organización que en futuras ediciones cuenten con La K’onga, otro grupo destacado de cuarteto. A su lado estaba su hija, Marta Castro, nacida en la isla, que aguardaba especialmente la actuación de Marc Anthony. "Crecí escuchando su música", aseguró.