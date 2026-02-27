"Lo hemos logrado": así fue la Cabalgata del Carnaval de 1976, la primera tras el franquismo

«La gente se botó a la calle aquel año», cuenta Rosa Delia González, primera reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en 1976. Y es que, aunque el miedo entre muchos seguía presente, tal y como recuerda ella misma, los vecinos recuperaron en ese momento algo que les había arrebatado durante los 40 años que duró el franquismo: la libertad de salir a la calle a divertirse, a ser otra persona por un día con la cara tapada o con un disfraz estrafalario. Charlot, Heidi y el abuelito, el Gordo y el Flaco o un grupo de guanches, todo podía ser ese día.

Corría el 6 de marzo de 1976. La asociación de vecinos de La Isleta y la Comisión de Fiestas de La Naval, capitaneados por Manolo García, entre otros, llevaban meses luchando contra viento y marea para lograr que el Carnaval volviera a salir a las calles de Las Palmas de Gran Canaria. El dictador murió apenas unos meses antes, por lo que este grupo de isleteros decidió que ya era hora que las carnestolendas pudieran vencer al miedo.

El Carnaval nunca murió en La Isleta

La fiesta nunca murió en La Isleta, pues la tradición se mantuvo en la clandestinidad de los hogares o de fiestas privadas en clubes como el Racing. Las mascaritas tenían que verse obligadas a ocultar su disfraz o a retirar la máscara para identificarse si algún agente los interceptaba por la calle. No obstante, tal y como recuerda Juan Ortega Machín, presidente del Club Victoria, siempre terminaba produciéndose alguna redada para aguar la fiesta.

«Lo hemos logrado, lo hemos logrado», gritaba una mascarita al paso de la comitiva, tal y como recogía LA PROVINCIA, «las máscaras tomaron pacíficamente las calles del Puerto e impusieron en ellas su propia ley festiva, hecha de pintura y cartón, de tela y postizos». Comparsas, murgas -llegadas incluso desde Tenerife-, bandas y carrozas engalanadas completaron la comitiva.

La fiesta «resucitaba de un prolongado letargo», ,aunque, tal y como recalcaba el periodista, «nunca estuvo realmente muerto». El público se agolpó en Juan Rejón y Albareda, por donde discurrió la comitiva. Era la primera cabalgata en cuatro décadas; no obstante, las mascaritas sustituyeron Triana y Vegueta -donde se celebraba el Carnaval hasta 1936- por el Puerto.

A las cuatro y media arrancaron rumbo al parque Santa Catalina. Entre medias hubo lluvia de confetis y serpentinas -como se hacían antes de la prohibición franquista-. Por allí paseó por primera vez el mítico Charlot de Las Palmas; además de la familia de Heidi casi al completo, con el abuelito y la señorita Rotenmeyer; pasaron los entierros de muertos que estaban vivos, con los pies saliéndoles de la caja porque les quedaba corta; y hasta falsos presidiarios cargando con botellas de ron.

Comparsas y murgas

La reina y su corte protagonizaron una carroza desde donde iban saludando al público. También participaron en el desfile la comparsa Los Caribe -pioneros de la fiesta-, la murga isletera Eso es lo de menos, las teldenses Los Tupíos y Los Chivichangas, los gaiteros de la Casa de Galicia, la comparsa Sabor Tropical de Schamann y otros grupos de Gáldar y Agaete. También acompañaron el cortejo las murgas Ni Fú Ni Fá y la Ni Pico Ni Corto de Tenerife.

El desfile estuvo presidido por Lorenzo Olarte, presidente del Cabildo, y Fernando Ortiz Wiot, último alcalde capitalino del franquismo. Y aunque hubo colaboración de la Policía Local, según el periodista José Febles en su libro Cuatro décadas de Carnaval, los vecinos de La Isleta pusieron 150 personas voluntarias para velar porque todo saliera bien.

Al llegar a Santa Catalina tuvieron que girar por Luis Morote y Sagasta para regresar a La Isleta al verse interrumpidos por los grises en el parque. El regreso a Triana, la antigua casa del Carnaval, tendría que esperar a 1977, cuando ahora ya sin miedo, la ciudadanía tomó las calles en libertad, ya sin los recelos y temores que todavía seguían vivos en el 76, tal y como recuerda Rosa Delia, reina de aquellas carnestolendas.