El gran artista esperado del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Marc Anthony, revoluciona el Parque Santa Catalina. Una gran ovación recibió al artista puertorriqueño después de un retraso de 35 minutos, que hizo perder la paciencia a algunas mascaritas, ya que el cantante solo puede actuar hasta las 22.00 horas por las limitaciones impuestas por ley. En su repertorio no faltaron algunas de sus canciones más conocidas como 'Valió la pena', o 'Pallá voy' en los primeros minutos de concierto.

En primera fila le estaban esperando algunos integrantes de su club de fans. Desde Italia llegó Emiliana Cozzi junto a su marido Jorge Luis Valera. La pareja estaba ataviada con camisetas del artista y una bandera en su honor. "Canarias es lo máximo por traerlo y, sobre todo, gratis", opinó la mujer, natal de Milán. Nada más abrir las puertas, Valera corrió con todas sus fuerzas para plantar la bandera en primera fila. Con ellos llevaban a Marquitos, un oso de peluche que es la mascota del club de fans y que elaboró una de las fundadoras del club, nacido en Argentina. "Una compañera lo vio en Las Vegas y le pudo dar uno en persona", contó Cozzi. La fan, que pudo conocerle en un 'meet and greet' (un encuentro presencial diseñado para los fans) en otra ocasión, destaca que el cantante es "amable, humilde y cariñoso con sus fans".

Desde el club de fans con sede en España también estaba Nuria González, que escucha al artista desde hace más de 20 años. Su canción favorita es 'Te conozco bien' porque en un concierto le firmó un vinilo mientras sonaba ese tema. "Ahora también traje otro, pero no importa si me lo firma o no, yo con verlo tengo", valoró González. La fan destacó que es la primera vez que puede disfrutar del concierto de su artista favorito gratis y al principio no se lo creía: "Llamé varias veces al Ayuntamiento para confirmar que no había que pagar y si era de entrada libre".