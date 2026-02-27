¿Qué tiempo hará este viernes durante el Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria y el concierto de Marc Anthony?: esto dice la Aemet

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria vive este fin de semana su recta final con dos eventos cuya asistencia prevista es multitudinaria: el Carnaval de Día de este viernes, 27 de febrero, con el esperado concierto de Marc Anthony, entre otros artistas, mientras que el sábado 28 será la Gran Cabalgata.

La lluvia, por la DANA que afecta a Canarias, hizo acto de presencia al final de la Gala de la Integración celebrada el pasado miércoles en el parque de Santa Catalina y obligó a llevar a cabo la entrega de premios entre bambalinas.

Muchos miran hoy al cielo con el deseo de que el mal tiempo -Canarias tiene activos avisos por viento, fenómenos costeros, lluvia, calima y nieve- no impida la celebración de los eventos este fin de semana. En principio, si no hay una nueva predicción, las precipitaciones más intensas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se esperaban para la noche de ayer jueves y la madrugada del viernes.

La Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024 / Andrés Cruz

El pronóstico a la Aemet para este viernes en Canarias

La previsión meteorológica de la Aemet para este viernes, 27 de febrero de 2026, en Canarias viene marcada por un episodio de viento intenso del nordeste, presencia de calima en altura y precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve. La situación ha llevado a la Aemete a activar avisos de nivel amarillo y naranja en distintos puntos del archipiélago, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas.

El escenario más adverso se concentrará en cumbres y medianías, donde las rachas podrán superar los 90 kilómetros por hora e incluso alcanzar o rebasar puntualmente los 100 km/h. Además, en el entorno del Teide se prevén nevadas durante la madrugada, con acumulaciones significativas en cotas elevadas.

Viento del nordeste con rachas huracanadas en cumbres

El elemento más destacado de la jornada será el refuerzo del alisio, que rolará rápidamente a nordeste y ganará intensidad respecto al día anterior. La Aemet prevé viento moderado a fuerte de componente norte que evolucionará a NE a lo largo del viernes.

Las rachas más intensas afectarán a:

Zonas altas y expuestas de Tenerife , especialmente en vertientes sureste y noroeste.

, especialmente en vertientes sureste y noroeste. Cumbres y áreas abiertas del entorno del Teide .

. Medianías y cumbres de Gran Canaria .

. Islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura).

Sectores concretos de La Gomera y El Hierro, como la zona de El Pinar.

En estos puntos, las rachas podrían superar los 90 km/h y alcanzar localmente los 100 km/h, lo que ha motivado la activación de avisos naranjas en áreas de mayor riesgo y amarillos en otras zonas expuestas. Incluso fuera de las áreas bajo aviso, no se descartan golpes de viento superiores a 60 km/h en medianías del noroeste de Gran Canaria.

Calima en altura y riesgo de lluvia de barro

Otro de los fenómenos relevantes será la intrusión de polvo en suspensión, que afectará principalmente a capas altas de la atmósfera. La calima será más perceptible en medianías y cumbres orientadas inicialmente al norte, aunque los fuertes vientos favorecerán su desplazamiento hacia vertientes sur.

Esta situación puede provocar:

Reducción local de visibilidad.

Depósito de polvo en superficies.

Lluvias de barro en zonas donde coincidan precipitaciones y polvo en suspensión.

Las áreas con mayor probabilidad de este fenómeno serán las medianías del norte de Tenerife y Gran Canaria durante la primera mitad del día. Aunque el fenómeno será más localizado en el resto del archipiélago, no se descarta por completo en otras zonas.

La calidad del aire puede verse afectada de forma puntual.

Nubosidad en el norte y apertura de claros por la tarde

En cuanto al estado del cielo, el viernes comenzará con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde se esperan precipitaciones débiles durante la primera mitad del día. Estas lluvias serán, en general, de carácter ligero y tenderán a remitir con el paso de las horas, dando lugar a claros por la tarde.

En las islas orientales existe una baja probabilidad de chubascos aislados durante la madrugada.

En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados, especialmente en vertientes sur y zonas bajas.

Nevadas en el Teide y remisión en La Palma

Uno de los aspectos más llamativos del episodio meteorológico será la posibilidad de nevadas en la cara norte del Teide durante la madrugada del viernes.

La cota de nieve se situará en torno a los 2.200 metros, aunque en caso de chubascos intensos podría descender temporalmente hasta un rango de entre 1.800 y 2.200 metros.

Las acumulaciones previstas son:

Entre 5 y 20 centímetros en las cotas más elevadas.

en las cotas más elevadas. Inferiores a 2 centímetros por debajo de los 2.400–2.600 metros.

A partir de la mañana, la tendencia será a la remisión de las precipitaciones y, con ello, de las nevadas.

En la cara norte de la Caldera de Taburiente, en La Palma, las precipitaciones remitirán rápidamente y no se esperan nuevos episodios de nieve significativos. En Gran Canaria no se prevén nevadas.

Gran Canaria: previsión detallada para el viernes 27 de febrero

En Gran Canaria, el tiempo seguirá el patrón general del archipiélago, con algunos matices.

En el norte de la isla se esperan cielos nubosos y lluvias débiles, especialmente en medianías y durante la mañana. Con el avance del día, se abrirán claros.

En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

La calima en altura será más significativa en medianías del norte y en cumbres, aunque no se descarta que pueda afectar también al sur y a zonas bajas si el polvo en suspensión desciende de nivel.

En cuanto a temperaturas:

Mínimas : sin cambios en costas y en ligero ascenso en interior.

: sin cambios en costas y en ligero ascenso en interior. Máximas: en ascenso en zonas interiores; ligero en costas y más notable en vertiente sur.

Estado del cielo en Gran Canaria para las 20.00 horas del viernes 27 de febrero de 2026. / Aemet

En Las Palmas de Gran Canaria se prevé una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 21 grados.

El viento soplará moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy intensas en vertientes sureste y oeste, especialmente en zonas altas, donde es probable superar los 90 km/h.

Fenómenos costeros en Canarias: mar combinada de hasta cinco metros

La inestabilidad no se limitará a tierra firme. La Aemet mantiene avisos amarillos por fenómenos costeros debido al empeoramiento del estado del mar.

Se espera:

Mar combinada de entre 4 y 5 metros .

. Aumento progresivo de la mar de fondo del norte.

Alturas de ola que podrían superar los 3 metros en algunos momentos del día.

Las zonas más afectadas serán:

Norte y nordeste de La Palma.

Norte de Tenerife.

Norte de Gran Canaria.

Pronóstico para el sábado 28 de febrero en Canarias

De cara al sábado, el viento del nordeste continuará soplando con intensidad moderada a fuerte, aunque tenderá a perder fuerza respecto al viernes, especialmente en cumbres.

No obstante, durante la madrugada podrían producirse vientos descendentes intensos en zonas concretas:

Sur de La Gomera.

El Pinar, en El Hierro.

Medianías del sur de Gran Canaria.

Algunos puntos del noroeste de Tenerife.

En estas áreas, no se descartan rachas superiores a 90 km/h de forma puntual.

La calima persistirá en altura durante la primera mitad del día, aunque con tendencia a remitir desde el mediodía. Los avisos amarillos por fenómenos costeros seguirán activos, principalmente por mar de viento.