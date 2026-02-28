La Gran Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria arranca una hora antes con más de 100 carrozas desfilando

La Gran Cabalgata ha comenzado puntual a las 16.00 horas, una hora antes de lo habitual, con el objetivo de agilizar este año el desfile de más de 100 carrozas.

El recorrido, que parte desde la plaza de Manuel Becerra y finalizará en el parque San Telmo, está encabezado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, ambos disfrazados para sumarse a la gran cita de despedida de las carnestolendas del medio siglo.

Noticias relacionadas

Comienza la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / Andrés Cruz

La corte de reinas y sus respectivas damas acompaña el inicio de un desfile que vuelve a convertir la ciudad en el epicentro festivo del Carnaval.