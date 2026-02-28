Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Gran Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria arranca una hora antes con más de 100 carrozas desfilando

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, lideran el desfile de carrozas que despide las fiestas

Arranca puntual la Gran Cabalgata del Carnaval

Andrés Cruz

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

La Gran Cabalgata ha comenzado puntual a las 16.00 horas, una hora antes de lo habitual, con el objetivo de agilizar este año el desfile de más de 100 carrozas.

El recorrido, que parte desde la plaza de Manuel Becerra y finalizará en el parque San Telmo, está encabezado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, ambos disfrazados para sumarse a la gran cita de despedida de las carnestolendas del medio siglo.

La corte de reinas y sus respectivas damas acompaña el inicio de un desfile que vuelve a convertir la ciudad en el epicentro festivo del Carnaval.

