Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Panadería David RezeGran Cabalgata de LPGCAtaque a IránGanadores Premios GoyaUD Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

Directo Carnaval

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última de la Gran Cabalgata

Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Carnaval 2026

Carnaval 2026 / LP/DLP

Adzubenam Villullas

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Locura por Quevedo en la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: marea humana tras su carroza

Locura por Quevedo en la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: marea humana tras su carroza

Sirenitas, novias y ruletas móviles: estos son los disfraces más llamativos de la Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria

Sirenitas, novias y ruletas móviles: estos son los disfraces más llamativos de la Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria

Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en directo: Quevedo, Ozuna y Tony Tun Tun desatan la fiesta

Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en directo: Quevedo, Ozuna y Tony Tun Tun desatan la fiesta

La Gran Cabalgata transforma a Las Palmas de Gran Canaria en un casino a cielo abierto

La Gran Cabalgata transforma a Las Palmas de Gran Canaria en un casino a cielo abierto

Carolina Darias: «Este Carnaval repleto de récords ha sido el mejor en la historia de Las Palmas de Gran Canaria»

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última de la Gran Cabalgata

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última de la Gran Cabalgata

La Gran Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria se adelanta y desata el desfile de más de 100 carrozas

La Gran Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria se adelanta y desata el desfile de más de 100 carrozas

Inma Medina presencia el desfile a su paso por Alcaravaneras

Tracking Pixel Contents