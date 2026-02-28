Entierro de la Sardina y Viudas a la Carrera en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: todos los desvíos y cortes de tráfico

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir uno de los momentos más simbólicos del Carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina. Este año, además, la jornada festiva coincidirá con la celebración de la segunda edición de la carrera Viudas a la Carrera, lo que obligará al Ayuntamiento a desplegar un amplio dispositivo de tráfico, seguridad y limpieza en distintos puntos de la ciudad.

El Consistorio capitalino, a través de sus áreas de Movilidad, Seguridad y Limpieza, ha informado de que este domingo se producirán cortes totales de vías, desvíos y desalojos de estacionamientos en el entorno del Parque de Santa Catalina, el istmo, Ciudad Jardín, Alcaravaneras, Mesa y López y la zona del Puerto.

El Entierro de la Sardina recupera su recorrido tradicional

El desfile del Entierro de la Sardina, uno de los actos más multitudinarios del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, volverá este año a su itinerario clásico. La comitiva partirá a las 19:00 horas desde la calle León y Castillo, a la altura del Club Natación Metropole, y avanzará hasta la calle Tenerife.

La recuperación de este recorrido supone el regreso a una de las estampas más reconocibles del Carnaval capitalino, con miles de personas acompañando el cortejo fúnebre en clave satírica hasta el punto final del trayecto.

Para garantizar la seguridad de participantes y público, el Ayuntamiento activará un dispositivo especial que implicará restricciones a la circulación desde primera hora de la tarde.

Cortes de tráfico en Ciudad Jardín desde las 15:00 horas

En el entorno de Ciudad Jardín, los cortes totales de tráfico comenzarán a las 15:00 horas del 1 de marzo. Las restricciones afectarán a:

Calle León y Castillo.

Francisco González Díaz (entre Ángel Guimerá y León y Castillo).

Luis Doreste Silva, a la altura de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en su incorporación a León y Castillo.

Paseo Giner de los Ríos.

Beethoven (entre Emilio Ley y León y Castillo).

José Miranda Guerra y Núñez de Arce (entre Lord Byron y León y Castillo).

Federico de León.

Maestro Valle (entre Camilo Saint Saens y León y Castillo).

Doctor José Ponce Arias (entre Rafael Dávila y León y Castillo).

El dispositivo incluye desalojos previos de estacionamientos desde las 11:00 horas en distintas zonas por donde pasará el desfile

Asimismo, se cerrarán al tráfico varias vías de acceso de gran capacidad:

La GC-2 en sentido Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del túnel Julio Luengo.

La GC-23 en sentido Guanarteme por la salida 1B, con desvío hacia el túnel Julio Luengo.

La GC-23 en sentido Guanarteme desde el ramal de la rotonda del Hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín hacia el citado túnel.

Estas medidas buscan evitar la congestión en los accesos al istmo y facilitar el desarrollo del desfile sin incidencias.

Desalojos y restricciones en Alcaravaneras

En la zona de Alcaravaneras, el desalojo de vehículos comenzará a las 11:00 horas en la calle León y Castillo, entre Barcelona y Juan XXIII.

A partir de las 15:00 horas se aplicarán cortes en:

León y Castillo.

GC-1 AM en sentido sur (entre los puntos kilométricos 7+370 y 7+500, en el enlace de Alcaravaneras).

Alfredo Calderón y Pi y Margall (entre Luis Antúnez y León y Castillo).

Néstor de la Torre (entre Menéndez y Pelayo y Presidente Alvear).

GC-1 AM en sentido norte, en la rotonda Torre Las Palmas.

Estas restricciones afectarán a uno de los ejes principales de comunicación de la capital, por lo que el Ayuntamiento recomienda planificar con antelación los desplazamientos.

Modificaciones en Mesa y López y cierre del carril bici

En el ámbito comercial de Mesa y López también se producirán importantes alteraciones.

Desde las 11:00 horas se desalojarán estacionamientos en:

Presidente Alvear.

Simón Bolívar (entre la Casa del Marino y León y Castillo, en estacionamientos en línea).

León y Castillo (entre Emilio Castelar y la Casa del Marino).

Desde las 15:00 horas habrá cortes en:

León y Castillo (entre Nicolás Estévanez y la Casa del Marino).

Presidente Alvear.

Avenida José Mesa y López (sentido oeste, entre León y Castillo y Presidente Alvear).

Avenida José Mesa y López (sentido este, entre General Vives y Presidente Alvear).

Juan Manuel Durán, Ruiz de Alda, Montevideo, Cirilo Moreno, Isla de Cuba y José Franchy Roca, en distintos tramos detallados por el Consistorio.

Durante ese mismo horario se habilitará el doble sentido de circulación en Simón Bolívar, entre León y Castillo y la Casa del Marino, y se cerrará el carril bici de la avenida José Mesa y López entre General Vives y León y Castillo.

Amplio dispositivo en Santa Catalina y el Puerto

El entorno del Parque de Santa Catalina, epicentro del Carnaval, será uno de los puntos con mayor afección.

Desde las 11:00 horas se desalojarán vehículos en la calle Albareda (entre Gran Canaria y Nicolás Estévanez).

Desde las 15:00 horas se cerrarán al tráfico las siguientes vías:

Albareda, entre Nicolás Estévanez y Gran Canaria.

GC-1 AM en sentido norte, con desvío hacia el Parque Santa Catalina.

Nicolás Estévanez, entre General Vives y Simón Bolívar.

Luis Morote, entre la GC-1 AM en sentido norte y Eduardo Benot.

Alfredo L. Jones, entre Sagasta y Alfredo L. Jones.

Eduardo Benot, entre Luis Morote y Pedro Castillo Westerling.

Pedro Castillo Westerling, entre Eduardo Benot y Albareda.

Padre Cueto, entre Eduardo Benot y Albareda.

Hierro, entre Sagasta y Albareda.

Salvador Cuyás, entre Sagasta y Eduardo Benot.

Sagasta, entre Padre Cueto y Gomera.

Gomera, entre Sagasta y Eduardo Benot.

Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria, y nuevamente a Eduardo Benot, en el tramo comprendido entre Luis Morote y Gran Canaria.

También se cerrará el carril bici de Eduardo Benot durante el mismo periodo.

En la zona del Puerto, el desalojo comenzará a las 11:00 horas en Juan Rejón (entre López Socas y Albareda) y en Albareda (entre Juan Rejón y Gran Canaria).

Los cortes en Albareda (entre Gran Canaria y Nicolás Estévanez) y Ferreras (entre Juan Rejón y Gran Canaria) se extenderán desde las 15:00 hasta las 22:30 horas.

Dispositivo especial de limpieza tras el desfile

Una vez finalizado el Entierro de la Sardina, el Servicio Municipal de Limpieza actuará para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

El operativo estará compuesto por 18 trabajadores y seis vehículos, entre barredoras, camión brigada, camiones baldeadores y un vehículo ligero.

Las tareas incluirán:

Barrido manual y mecanizado.

Vaciado de papeleras.

Baldeo integral del recorrido.

Este despliegue busca minimizar el impacto en la higiene urbana tras una de las celebraciones más concurridas del calendario festivo.

Viudas a la Carrera: deporte y carnaval desde el mediodía

La jornada comenzará antes del desfile con la segunda edición de la carrera Viudas a la Carrera, organizada en colaboración con el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte.

La prueba arrancará a las 13:00 horas y tendrá un recorrido único de 3,5 kilómetros, con salida y meta frente al escenario de la Plaza de Canarias, junto al edificio Miller, en el Parque de Santa Catalina.

Con motivo de la segunda edición de la prueba Viudas a la Carrera, se procederá al cierre del tráfico en el entorno del circuito comprendido entre Santa Catalina y Manuel Becerra desde las 11:00 horas

El trazado discurrirá hasta la plaza Manuel Becerra y regresará por Eduardo Benot, Pérez Muñoz y Juan Rejón.

Cierres y desalojos específicos por la carrera

En el marco de la carrera, el desalojo de estacionamientos comenzará a las 23:59 horas del sábado 28 de febrero en:

Salvador Cuyás (intersección con Eduardo Benot).

Eduardo Benot.

Poeta Agustín Millares Sall.

Juan Rejón (entre Pérez Muñoz y plaza Manuel Becerra).

En cuanto a los cierres de carreteras, se producirán el 1 de marzo desde las 11:00 horas:

Intersecciones de Luis Morote con el Parque de Santa Catalina.

Diego Ordaz con Eduardo Benot.

Alfredo L. Jones con Albareda.

Padre Cueto con Eduardo Benot y Albareda.

Pedro Castillo Westerling con Eduardo Benot y Albareda.

Salvador Cuyás con Eduardo Benot y Albareda.

Gomera con Eduardo Benot y Albareda.

Gran Canaria con Eduardo Benot y Albareda.

López Socas con la calle Poeta Agustín Millares Sall.

Gordillo con la plaza de Nuestra Señora de La Luz; Gordillo con Juan Rejón.

Mahón; en Rosarito con Mahón.

Artemi Semidan con La Naval y Juan Rejón.

Doctor José Guerra Navarro con Juan Rejón.

Benecharo con La Naval y Juan Rejón.

La Naval con la plaza del Ingeniero Manuel Becerra.

Juan Rejón con la plaza del Ingeniero Manuel Becerra.

La Naval con Juan Rejón a la altura de la plaza del Ingeniero Manuel Becerra.

Asimismo, el tramo de la calle Pérez Muñoz desde su incorporación al túnel, estará cerrado a partir de las 11:30 horas.

Recomendaciones a la ciudadanía

El Ayuntamiento recomienda anticipar desplazamientos, utilizar transporte público siempre que sea posible y respetar la señalización provisional.

Asimismo, se solicita atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo tanto del desfile como de la prueba deportiva.

La planificación previa será clave para evitar retenciones y facilitar la movilidad en una jornada que combinará tradición carnavalera y actividad física en algunos de los espacios más transitados de la capital grancanaria.