La Gran Cabalgata del Carnaval, en directo desde las 16:00 horas

A partir de las 16:00 horas podrás seguir en directo la Gran Cabalgata del Carnaval, el acto más multitudinario y espontáneo de las fiestas, que volverá a convertir la ciudad en un gran escenario al aire libre. El desfile recorrerá más de siete kilómetros desde la plaza Manuel Becerra hasta el parque San Telmo, con la participación de más de 100.000 mascaritas y un centenar de coches engalanados y carrozas que acompañarán a la Reina, el Drag Queen y la Gran Dama al ritmo de la música.

La ciudad se paralizará para rendirse ante uno de los eventos con mayor poder de convocatoria del Carnaval, en una jornada que conecta tradición, espectáculo y participación popular.