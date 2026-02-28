En Directo
La Gran Cabalgata del Carnaval, en directo desde las 16:00 horas
El evento volverá a tomar las calles este sábado 28 a partir de las 16:00 horas en un desfile multitudinario
A partir de las 16:00 horas podrás seguir en directo la Gran Cabalgata del Carnaval, el acto más multitudinario y espontáneo de las fiestas, que volverá a convertir la ciudad en un gran escenario al aire libre. El desfile recorrerá más de siete kilómetros desde la plaza Manuel Becerra hasta el parque San Telmo, con la participación de más de 100.000 mascaritas y un centenar de coches engalanados y carrozas que acompañarán a la Reina, el Drag Queen y la Gran Dama al ritmo de la música.
La ciudad se paralizará para rendirse ante uno de los eventos con mayor poder de convocatoria del Carnaval, en una jornada que conecta tradición, espectáculo y participación popular.
Johanna Betancor Galindo
Horario, recorrido y cortes de tráfico de la Gran Cabalgata del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
La compañía municipal de guaguas adaptará sus recorridos el sábado 28 por el desfile, estableciendo terminales provisionales y líneas especiales para facilitar el desplazamiento de los asistentes a la fiesta
