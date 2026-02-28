Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Gran Cabalgata del Carnaval, en directo desde las 16:00 horas

El evento volverá a tomar las calles este sábado 28 a partir de las 16:00 horas en un desfile multitudinario

Sigue en directo la cabalgata del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

A partir de las 16:00 horas podrás seguir en directo la Gran Cabalgata del Carnaval, el acto más multitudinario y espontáneo de las fiestas, que volverá a convertir la ciudad en un gran escenario al aire libre. El desfile recorrerá más de siete kilómetros desde la plaza Manuel Becerra hasta el parque San Telmo, con la participación de más de 100.000 mascaritas y un centenar de coches engalanados y carrozas que acompañarán a la Reina, el Drag Queen y la Gran Dama al ritmo de la música.

La ciudad se paralizará para rendirse ante uno de los eventos con mayor poder de convocatoria del Carnaval, en una jornada que conecta tradición, espectáculo y participación popular.

Horario, recorrido y cortes de tráfico de la Gran Cabalgata del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Marc Anthony revoluciona el parque Santa Catalina con 75.000 personas

Luck Ra, en Gran Canaria: “Hago canciones para esquivar los días grises”

La Gran Cabalgata del Carnaval, en directo desde las 16:00 horas

Fervor argentino con Luck Ra en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

"Lo hemos logrado": así fue la Cabalgata del Carnaval de 1976, la primera tras el franquismo

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última hora por el concierto de Marc Anthony y la gran cabalgata
