La Gran Cabalgata del Carnaval recorrerá la ciudad este sábado desde las 16:00 horas

La Gran Cabalgata del Carnaval volverá a tomar las calles este sábado 28 a partir de las 16:00 horas, en un desfile multitudinario que recorrerá más de siete kilómetros desde la plaza Manuel Becerra hasta el parque San Telmo.

Más de 100.000 mascaritas y un centenar de carrozas y coches engalanados acompañarán a la Reina, el Drag Queen y la Gran Dama en el acto más espontáneo y multitudinario de las fiestas. La ciudad se paralizará para rendirse ante uno de los eventos con mayor poder de convocatoria del Carnaval.

La Noche de Carnaval: música desde las 22:00 hasta las 05:00

La fiesta continuará el sábado 28 de febrero desde las 22:00 y hasta las 05:00 horas con conciertos y sesiones en distintos escenarios de la zona Puerto.

Escenario Arehucas – Plaza de La Luz

22:00 a 23:30 – Malpeis

23:30 a 01:00 – Ritmo Bakano

01:00 a 01:30 – Events Music Dj

01:30 a 03:00 – La Mekánica

03:00 a 03:30 – Events Music Dj

03:30 a 05:00 – Maquinaria Band

Escenario Chiringays – Calle Poeta Agustín Millares Sall

22:00 a 00:00 – Jia Miles

00:00 a 02:00 – Alex Mercurio

02:00 a 03:30 – Petriclón

03:30 a 05:00 – Cinthia Dj

Escenario Coca Cola – Plaza Manuel Becerra

22:00 a 00:00 – Tony Tun Tun

00:00 a 02:00 – Ozuna

02:00 a 03:30 – Dj Sammyto

03:30 a 05:00 – Star Music

Cambios en las guaguas por la Cabalgata

Con motivo del desfile, la compañía municipal adaptará sus itinerarios debido al cierre progresivo de vías. Desde el mediodía y hasta la finalización de la Cabalgata, las líneas con origen o destino en el área del Puerto iniciarán y finalizarán sus trayectos en el entorno de Mesa y López y el Intercambiador.

Se habilitarán varias terminales provisionales. En la calle Galicia, junto al Mercado Central, operarán las líneas 2, 22, 25 (Teatro) y 81. En Galicia 32, la línea 2 permitirá el enlace con la 49 (Auditorio). En Juan Manuel Durán (Bernardo de la Torre) parará la línea 25 (Auditorio) y en Juan Manuel Durán 40 lo harán las líneas 21 y 33.

En la avenida Mesa y López, a la altura del centro de salud de Alcaravaneras, se ubicarán las líneas 24, 26, 44, X47, 65 y Luna 2.

A partir de las 15:00 horas, la terminal del Teatro quedará fuera de servicio y las líneas se trasladarán al entorno del Mercado de Vegueta, Primero de Mayo y la subida de Mata. En Primero de Mayo, 6 operarán las líneas 2, 11, 25, 32, 33, 82, 84, Luna 2 y Luna 3. En el Mercado de Vegueta estarán disponibles las líneas 7, 54 y 70, mientras que las líneas 13 y 64 tendrán parada frente al aparcamiento del mercado. La línea 91 tendrá como referencia la parada de la Carretera de Mata, en la plaza del Pino.

Líneas especiales tras la Cabalgata

Una vez que la cabecera llegue al parque San Telmo, se habilitarán líneas directas desde la avenida Rafael Cabrera hacia el parque Santa Catalina para facilitar el desplazamiento entre ambos puntos festivos.

Para el regreso tras la celebración nocturna que incluye la actuación de Ozuna en Manuel Becerra se recomienda utilizar la terminal especial del Carnaval en Belén María–El Sebadal, desde donde partirán líneas especiales hacia distintos distritos.

Los trayectos habilitados serán:

Carnaval–Teatro–Vegueta–Hoya de la Plata

Carnaval–Escaleritas–Schamann–Las Rehoyas

Carnaval–La Feria–La Paterna

Carnaval–Siete Palmas–Tamaraceite

Carnaval–Auditorio

Noticias relacionadas

La empresa recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar los canales oficiales para evitar contratiempos durante la jornada.