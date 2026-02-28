¿Lloverá hoy en la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?: esto dice la Aemet

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra este sábado, 28 de febrero, uno de sus actos más esperados: la Gran Cabalgata, cuyo arranque está previsto a las 16.00 horas en la Plaza Manuel Becerra con un recorrido que finalizará en el Parque de San Telmo.

Durante esta mañana han caído lluvias débiles en la capital grancanaria, uno de los elementos de la inestabilidad atmosférica derivada de la DANA, unido al viento intenso que todavía azota distintos puntos del Archipiélago.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contempla para este sábado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria un tiempo variable, con predominio de nubes, temperaturas suaves y viento intenso. Según la previsión, no se esperan lluvias significativas, aunque sí existe probabilidad de precipitaciones débiles a lo largo del día.

Cielos cubiertos durante gran parte del día

La jornada en Las Palmas de Gran Canaria se presenta mayormente nubosa desde primeras horas. El cielo permanecerá cubierto en amplios intervalos, con escasos momentos de claros. Este escenario se mantendrá tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

A pesar de la ausencia de sol, las temperaturas serán agradables y estables, con valores que oscilarán entre los 18 y 19 grados centígrados.

¿Habrá lluvia durante la Gran Cabalgata?

En cuanto a la precipitación, la previsión apunta a lluvias débiles y esporádicas. La probabilidad de lluvia varía a lo largo del día, situándose entre el 30% y el 100% en diferentes franjas horarias. No obstante, las acumulaciones previstas son muy reducidas, con hasta 0,1 milímetros en algunos intervalos.

Esto significa que, aunque pueden registrarse algunas gotas, no se esperan episodios de lluvia intensa. La situación meteorológica no apunta a un frente activo de gran impacto, sino más bien a precipitaciones puntuales y de escasa entidad.

La probabilidad de tormenta será baja durante la mañana, pero aumentará ligeramente a lo largo de la tarde (10%) y podría alcanzar hasta un 40% por la noche. En caso de producirse, serían tormentas aisladas.

Viento fuerte del norte y alta humedad

Uno de los factores más destacados de la jornada será el viento. Las rachas podrían alcanzar hasta 56 kilómetros por hora, especialmente en las horas centrales y de la tarde. La dirección predominante será del norte, lo que podría intensificar la sensación de frescor en zonas abiertas y costeras.

La humedad relativa se mantendrá elevada, con valores entre el 62% y el 81%. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la percepción térmica sea ligeramente inferior a la temperatura real, sobre todo a primeras horas del día y al anochecer.

Aviso por fuerte viento en Gran Canaria

El este, sur, oeste y cumbres de Gran Canaria están en aviso amarillo por vientos, entre las 9.00 horas de este sábado y las 11.59 horas del 1 de marzo, por rachas máximas de 80 km/h. No obstante, también se prevén rachas muy fuertes del noreste afectando a cumbres expuestas, vertientes sureste y noroeste y medianías altas orientadas al sur donde se podrán alcanzar localmente los 90 km/h.

Por su parte, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en base a la predicción de Aemet y/o de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), ha actualizado este sábado la situación de alerta por vientos, desde las 12:00 horas.

En base a esa medida, la isla de La Gomera y las vertientes orientadas al sur de Tenerife y Gran Canaria, así como en la zona de cumbres, sigue la alerta.

En las restantes zonas del archipiélago, se mantiene la situación de prealerta.

El episodio de viento tiene rachas muy fuertes del noreste en vertientes sureste y noroeste así como en cumbres expuestas. Las rachas máximas superarán los 90 km/h en La Gomera.

No se descarta que también puedan alcanzarse localmente y de forma ocasional en medianías del sur en la isla de Gran Canaria y en vertiente sureste y extremo noroeste en la isla de Tenerife.