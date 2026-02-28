Luck Ra, en Gran Canaria: “Hago canciones para esquivar los días grises”

Minutos antes de actuar en el Carnaval de Las Palmas 2026, Luck Ra demuestra en Gran Canaria la energía festiva que define su propuesta de música urbana argentina. Relajado y cercano, el artista atiende a los medios antes de su concierto en Canarias, reafirmando el vínculo especial que mantiene con la isla y su público.

“Estamos acá en Canarias, precisamente en Las Palmas. Vamos a dar el segundo show por estos lados, así que muy feliz, la verdad. La primera vez estuvo buena. La segunda, la revancha, va a estar mejor aún”, comenta entre risas. La palabra “revancha” no suena a ajuste de cuentas, sino a superación. Luck Ra quiere que cada concierto sea mejor que el anterior, especialmente en un lugar donde, asegura, se siente como en casa.

Y es que su relación con Gran Canaria tiene algo especial. “Siempre que vengo para acá la paso tan pero tan bien… es como otra onda. La verdad que Canarias es otra onda, por eso me gusta tanto venir acá”, explica. No habla solo del clima o del paisaje, sino de la gente, del ambiente y de la conexión que se genera en cada show.

El periodista Adolfo Rodríguez y el cantante Luck Ra / La Provincia

Un público “piola” para canciones “piolas”

Cuando se le pregunta qué caracteriza al público canario y por qué su música encaja tan bien aquí, la respuesta es inmediata y fiel a su estilo argentino: “La gente de acá es muy piola y yo hago canciones para gente piola, así que yo creo que eso tenemos en común”.

Para quienes no estén familiarizados con el término, él mismo lo traduce con humor: “Piola sería como gente que mola, la gente que va”. Esa complicidad entre artista y público parece ser una de las claves del éxito de Luck Ra en las islas. Sus canciones —pegadizas, bailables y cargadas de optimismo— encuentran en el Carnaval el escenario perfecto.

Su repertorio está pensado para disfrutar, para cantar en grupo y para olvidarse de las preocupaciones. “Soy una persona bastante feliz”, afirma. Y esa felicidad, insiste, es la que intenta trasladar a cada tema. “Me gusta hacer temas para subirse y alegrarle el día a la gente”.

En un contexto donde la música urbana a veces explora registros más oscuros o introspectivos, Luck Ra apuesta por la celebración. Aunque reconoce que, como todo el mundo, puede tener “días grises”, asegura que no es lo habitual en su vida. “No soy mucho de tener días grises, pero cuando los tengo trato de evitarlos. Me hago un asado en casa”, bromea. Más allá del chiste, deja una reflexión sencilla pero honesta: “Uno tiene que buscar las formas de esquivarlo o de confrontarlo de la mejor forma posible”.

La Provincia

Esa filosofía vital se traduce en canciones que funcionan como antídoto contra la tristeza, especialmente en fiestas populares como el Carnaval de Las Palmas, donde la música se convierte en vehículo de unión.

Canarias, puerta y puente de la música latina

Durante la conversación surge una idea interesante: durante años, Canarias fue considerada una de las principales puertas de entrada a España para la música latina y urbana procedente de América. ¿Sigue siendo así?

Luck Ra lo tiene claro. “La verdad que España, a esta altura de mi vida, es como mi segunda casa”, asegura. Y dentro de ese mapa emocional, Canarias ocupa un lugar destacado. “Siento que Canarias acepta mucho todo lo que son los ritmos tropicales”.

No es casualidad. El artista menciona como ejemplo reciente el tema “Ni Borracho” de Quevedo, que incorpora sonoridades tropicales cercanas a las que él mismo trabaja. “Me pone re contento que alguien tan conocido como él haga más mainstream todavía ese sonido”, reconoce. Para Luck Ra, que figuras de peso en la escena española apuesten por estos ritmos significa consolidar una tendencia que conecta directamente con su propuesta artística.

La mención a Quevedo abre inevitablemente la puerta a una posible colaboración. ¿Podría surgir algo aprovechando su estancia en la isla? Luck Ra no lo descarta: “Me encantaría hacer una colaboración con Quevedo”. Por ahora, el contacto ha sido más informal. “Solo le mandé un mensaje para preguntarle qué podía hacer acá en la isla y nadie mejor que él me lo pudo responder”, cuenta.

Siguiendo las recomendaciones del artista canario, Luck Ra ya ha visitado algunos de los lugares emblemáticos de Gran Canaria. “Hemos ido para Playa del Inglés, después para la playa esta que está acá cerca… ¿cómo se llama? ¿La Cantera? ¡Las Canteras!”, recuerda entre risas. El plan, de momento, ha sido disfrutar del mar, aunque no descarta salir a jugar con el equipo y conocer algo más de la vida nocturna si la agenda lo permite.

Un ídolo joven consciente de su responsabilidad

Gran parte del público de Luck Ra es joven. Sus conciertos congregan a adolescentes y veinteañeros que corean cada letra. Ante esa realidad, surge la pregunta inevitable: ¿siente presión a la hora de cuidar el mensaje de sus canciones?

“La verdad que yo siempre que hago un tema lo hago pensando en que me tiene que gustar a mí y tiene que gustar a la gente”, explica. Sin embargo, reconoce que es consciente de la influencia que puede tener. “Casualmente siento que hay algo en el ritmo y tal vez en los pelos de colores que tengo que hace que llame la atención a los niños, y eso me encanta”.

Esa conexión con los más pequeños y con las familias le lleva a ser cuidadoso. “Si bien hago temas que pueden ser de salir de jodas y esas cosas, trato de cuidarme bastante con ciertas cosas para que lo puedan escuchar en familia y que también sea un plan familiar”, señala. En tiempos donde el debate sobre los contenidos en la música urbana está muy presente, Luck Ra apuesta por un equilibrio entre diversión y responsabilidad.

También reflexiona sobre el papel de la formación en una época dominada por las redes sociales, donde muchos jóvenes creen que el éxito puede llegar de forma inmediata y autodidacta. “Yo creo que lo más importante para lo que sea, si uno quiere que le vaya bien, es que se tiene que formar, tiene que aprender, tiene que vivir, tiene que equivocarse”, afirma con convicción.

Su propia trayectoria está marcada por los errores y el aprendizaje. “Soy una persona que se equivocó muchísimo y si no hubiese sido por esos errores, nada de esto estaría pasando”, reconoce. Lejos de esconder los tropiezos, los reivindica como parte esencial del proceso.

Luck Ra en el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / La Provincia

Volver a las bases para seguir creciendo

Cuando se le pregunta por su mayor aprendizaje profesional, la respuesta no gira en torno a cifras ni premios, sino a algo mucho más íntimo: sus raíces. “Hubo un punto en mi vida en el que cuando todo iba mal dije: ‘Sé qué tengo que hacer, tengo que volver a las bases’”.

Ese regreso a lo esencial implicó rodearse de los suyos. “Me traje a mis mejores amigos de Córdoba, Argentina, y dije: ‘Muchachos, vamos a hacer las canciones como las hacíamos antes’”. De ese reencuentro nació una nueva etapa creativa. “Mi mejor amigo ahora es mi productor, con el que hice la mayoría de todos los temas”, cuenta con orgullo.

Para Luck Ra, el éxito no se entiende sin la gente que lo acompaña desde el principio. “Yo creo que lo más importante siempre es tener a la gente que te rodea cerca”, resume. En una industria a menudo marcada por la velocidad y la competencia, su apuesta por el círculo íntimo y la lealtad resulta significativa.

Regalos para el verano y colaboraciones en camino

Con el verano a la vuelta de la esquina en Europa, Luck Ra ya piensa en nuevos lanzamientos. “Se está por acercar el verano acá por estos lados, así que voy a tener que darles algún regalito”, adelanta con picardía. Sin concretar títulos ni fechas, deja claro que habrá novedades pensadas para sonar fuerte en la temporada estival.

Además, promete “muchas colaboraciones lindas con gente que obviamente conocen”. La posibilidad de unir fuerzas con artistas españoles —¿quizá con el propio Quevedo?— añade expectación a lo que está por venir.

Mientras tanto, el presente se llama Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. En pocas horas, Luck Ra volverá a encontrarse con ese público “piola” que lo espera para cantar, bailar y celebrar. Si algo ha quedado claro en esta charla previa es que el artista argentino no solo viene a ofrecer un show, sino a reforzar un vínculo.

“Canarias es otra onda”, repite. Y esa “onda” parece haber encontrado en su música una banda sonora perfecta.