Ozuna llega a la isla para su concierto tras la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El cantante y compositor puertorriqueño Ozuna ha llegado a las 12.30 horas de ese sábado, 28 de febrero, al Aeropuerto de Gran Canaria, donde ha sido recibido por un grupo de seguidores. El artista ofrecerá hoy un concierto tras la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

La actuación tendrá lugar en el escenario Coca-Cola, situado en la plaza Manuel Becerra.

Concierto tras uno de los actos más multitudinarios

La actuación de Ozuna está prevista como uno de los conciertos más destacados de la noche del 28 de febrero y otro de los más esperado del Carnaval de Las Vegas, que anoche reunió a 75.000 personas en el parque de Santa Catalina y los alrededores para ver al rey de la salsa, Marc Anthony. El artista subirá al escenario una vez finalizada la Cabalgata, que cada año reúne a miles de personas en las calles de la ciudad.

Su repertorio incluirá algunos de los temas más conocidos de la música urbana latina, un género con gran seguimiento entre el público joven y adulto. La organización espera una alta afluencia de asistentes en la plaza Manuel Becerra.

Trayectoria internacional y premios

Nacido en San Juan de Puerto Rico, Ozuna inició su proyección internacional en 2016 con el tema La ocasión, junto a varios artistas del género urbano. Desde entonces ha desarrollado una carrera consolidada en el mercado latino e internacional.

Entre sus trabajos discográficos figuran Odisea (2017), Aura (2018), Nibiru (2019), Enoc (2020), OzuTochi (2022), Cosmo (2023) y Herbolario (2025). A lo largo de su trayectoria ha recibido dos premios Latin Grammy, además de cinco Billboard Music Award y doce Billboard Latin Music Award.

El artista también cuenta con cuatro récords Guinness, entre ellos el relacionado con el mayor número de vídeos musicales que han superado los mil millones de visualizaciones en YouTube, lo que refleja su impacto global en plataformas digitales.

Colaboraciones y actualidad musical

Conocido como El negrito de ojos claros, Ozuna ha colaborado con figuras destacadas de la música latina como Shakira, Daddy Yankee y Karol G, entre otros. Estas colaboraciones han ampliado su presencia en distintos mercados y estilos.

En los últimos meses lanzó el sencillo STENDHAL, junto al colombiano Beéle, una propuesta que fusiona afrobeats con ritmos afrocaribeños y urbanos, manteniendo la línea musical que caracteriza su carrera.

Un cartel de Carnaval con nombres internacionales

Ozuna se suma a un cartel en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el que también han figurado artistas como Marc Anthony, Luck Ra, Olga Tañón y El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros intérpretes.

La presencia de estos artistas consolida la dimensión internacional del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, una de las fiestas más relevantes del Archipiélago y con mayor proyección exterior.