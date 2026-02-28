Quevedo revoluciona la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La aparición de Quevedo en una de las carrozas de la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 ha desatado la locura a lo largo del recorrido. Móviles en alto, gritos y una auténtica marea de personas intentando acercarse para grabar al artista grancanario.

La carroza del cantante ya ha superado el recinto de Santa Catalina entre muchísimo ambiente, convirtiéndose en uno de los focos principales de la jornada. A su paso, el público corea su nombre mientras el desfile avanza hacia el parque San Telmo.

El artista no faltó a la cita, tal y como había prometido. Quevedo participa en la Cabalgata junto a la carroza del baifo, la misma que protagoniza el videoclip de su canción Ni borracho, un guiño que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales tras una historia compartida por Ptazeta, confirmando lo que muchos esperaban. Desde ese momento, la expectación no ha dejado de crecer.

Quevedo en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Instagram: @ptazeta_

La presencia del cantante ha elevado aún más la intensidad de una Cabalgata que ya contaba con más de un centenar de carrozas y miles de asistentes. Para muchos, su aparición se ha convertido en el momento más comentado y fotografiado del desfile.