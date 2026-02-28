Quevedo revoluciona la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
La carroza de Quevedo, protagonista del videoclip de su canción "Ni borracho", se convirtió en el foco principal de la Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, donde el público coreó su nombre
La aparición de Quevedo en una de las carrozas de la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 ha desatado la locura a lo largo del recorrido. Móviles en alto, gritos y una auténtica marea de personas intentando acercarse para grabar al artista grancanario.
La carroza del cantante ya ha superado el recinto de Santa Catalina entre muchísimo ambiente, convirtiéndose en uno de los focos principales de la jornada. A su paso, el público corea su nombre mientras el desfile avanza hacia el parque San Telmo.
El artista no faltó a la cita, tal y como había prometido. Quevedo participa en la Cabalgata junto a la carroza del baifo, la misma que protagoniza el videoclip de su canción Ni borracho, un guiño que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales tras una historia compartida por Ptazeta, confirmando lo que muchos esperaban. Desde ese momento, la expectación no ha dejado de crecer.
La presencia del cantante ha elevado aún más la intensidad de una Cabalgata que ya contaba con más de un centenar de carrozas y miles de asistentes. Para muchos, su aparición se ha convertido en el momento más comentado y fotografiado del desfile.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos