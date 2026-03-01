Carolina Darias: «Este Carnaval repleto de récords ha sido el mejor en la historia de la ciudad»

El Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria entierra hoy a su sardina tras un fin de semana de eventos multitudinarios con el concierto de Marc Anthony como plato fuerte del viernes y ayer sábado la Gran Cabalgata y el Ozuna de colofón. ¿Satisfecha con las fiestas de este año?

Mucho. Digamos que este Carnaval de Las Vegas es el resultado de mucho tiempo de planificación, de una idea clara de este grupo de gobierno, de esta alcaldesa, del equipo de la Sociedad de Promoción y también de la persona a la cual hemos puesto al frente la dirección artística para dar un impulso a nuestros carnavales. En este mandato se ha conseguido que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria recupere la calle, ese objetivo que tanto queríamos y deseábamos cumplir. Nuestras calles se han vuelto a llenar de ciudadanos y ciudadanas disfrutando; se han llenado de gente disfrazada... Este ha sido un Carnaval de récord, lo tengo clarísimo... Se han batido récords en todos los sentidos por lo tanto puedo decir que sí; claro que estamos satisfechos pero siempre con la mirada puesta en lo siguiente, en lo que va a venir. Estamos sin duda ante el mejor Carnaval en sus 50 años de historia.

Su seguimiento sobre todo lo relacionado con estas fiestas le ha permitido conocer de primera mano la inmensa maquinaria que mueve el Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria, desde la imprescindible labor de los servicios municipales hasta los miles de ciudadanos anónimos cuyo trabajo es el verdadero combustible de esta celebración. ¿Le ha sorprendido después de tres años como alcaldesa de la ciudad todo lo que hay detrás de la fiesta y que suele pasar desapercibido para la mayoría de los y las vecinas de la capital grancanaria?

Absolutamente. Tenía ya un conocimiento del Carnaval desde dentro pues siendo adolescente participé intensamente con la murga Los Marchosos aunque era una perspectiva muy lejana que después, en el ejercicio de mis distintas responsabilidades políticas, se fue ampliando.

Pero ahora como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria te das cuenta de la dimensión del significado de los carnavales, la fiesta más importante sin duda alguna de la ciudad; de su reconocimiento internacional y de cuál es en realidad su volumen. No hay parangón similar ni en la ciudad ni en el resto de la Isla. Incluso a nivel de Canarias, donde también hay otros carnavales importantes, el Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria es el más importante del Archipiélago junto con el de Santa Cruz de Tenerife con el que compartimos esta tradición y ese ambiente. Cuando como en nuestro caso estás decidida a realizar el mejor Carnaval del mundo comprendes lo que significa planificar y coordinar un evento de estas dimensiones; la responsabilidad que conlleva celebrar el mejor Carnaval del mundo es enorme.

El Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria celebra este año sus primeros 50 años de vida, un aniversario que coincide con una sensación por parte de un pequeño sector de la ciudadanía de que se trata de una fiesta molesta por no decir innecesaria ¿Le parece justa esa impresión?

Por supuesto que no. Esto es una industria pero también es un motor y un corazón también. El carnaval es una manera de sentir y de vivir de esta ciudad; es la manera de sentir y vivir de una parte muy importante de quienes viven en Las Palmas de Gran Canaria. También es un motor importantísimo en el desarrollo económico de la capital grancanaria y no me refiero sólo al retorno económico que genera en nuestra ciudad donde llevamos un mes con los hoteles llenos, la restauraciones a tope, vuelos que llegan de todas partes con personas que quieren venir a disfrutar de nuestro Carnaval y de lo que ofrecemos en él pero sobre todo los carnavales internacionales de Las Palmas de Gran Canaria son parte de la identidad de las y los vecinos de la ciudad.

El Carnaval es un motor social y un motivo de orgullo para la ciudadanía pero sobre lo que me pregunta le digo que en el 50 aniversario de las fiestas este carnaval de Las Vegas ha sido absolutamente espectacular; creo que estamos ante los mejores carnavales de la historia de la capital grancanaria. La edición de este año es un punto de inflexión: hay un antes y un después con respecto a otros carnavales. La ciudad, los hombres y mujeres que la habitan y el propio Carnaval merecían celebrar como hemos celebrado los 50 años de historia de esta fiesta.

¿A qué atribuye que no haya desde hace tres semanas casi ni una habitación libre en los hoteles de la ciudad?

A que el Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria cada vez anuncia antes su programación. Y no se trata de algo casual sino de trabajar para atender una demanda que nos habían realizado algunos touroperadores. En nuestra fiestas no hay un sólo detalle que se deje a la improvisación; todo tiene un por qué. Mientras antes anunciamos a nuestros artistas invitados, antes comienza a generarse interés y reservas de vuelos y hoteles por parte de quienes disfrutan de nuestras fiestas y también de esos y esas cantante y bandas que participan en ellas. Hablamos de un trabajo a largo plazo desarrollado tanto desde el grupo de gobierno como por el personal de la Sociedad de Promoción y el equipo de la dirección artística.

Quería aclarar asimismo que el Carnaval Internacional de las Palmas de Gran Canaria es un motor de oportunidades; de oportunidades para el talento canario; de oportunidades para la industria canaria... Le doy un dato: sólo en empleos directos nuestras fiestas dan trabajo a más de 4.000 personas. Ya informaremos más adelante de los puestos de trabajo indirectos que genera esta celebración y el volumen de retorno tanto económico como de visibilidad de la ciudad como destino.

Por eso digo que estamos ante un carnaval de récord: récord de participación en la calle como estamos viendo hoy sábado en la Gran Cabalgata y pudimos comprobar el viernes con el concierto de Marc Anthony; aforos de más de 5.000 espectadores en las galas del parque de Santa Catalina donde tuvimos constantemente sold out.

Antes había que buscar la manera de llenar determinados eventos del parque y ahora para que entre más gente tenemos incluso que retirar sillas para atender ese aumento de público que desea disfrutar aunque sea de pie de nuestras galas y concursos. Hasta las retransmisiones televisivas han batido récords de audiencia.

Ni Televisión Española en Canarias ni la Radio Televisión Canaria habían logrado anteriormente los datos que se han alcanzado este año. Sólo la gala drag registró a nivel nacional más de 2,7 millones de espectadores y por ponerle otro ejemplo, el impacto de nuestro Carnaval en redes sociales fue de más de nueve millones de visualizaciones durante las primeras dos semanas de actos. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Carnaval tiene un nivelazo y ha alcanzado una dimensión que nos sitúa ya en otro escenario y permite que nos comparemos con cualquier espectáculo a nivel internacional. Eso habla también mucho de la ciudad y de sus gentes.

Menciona el apoyo al talento canario y quería preguntarle por la queja de una plataforma de profesionales canarios vinculados a distintas áreas de la cultura y la producción acerca del gasto en artistas internacionales en Carnaval que, para los firmantes de dicha reivindicación, supone un desprecio hacia bandas, cantantes y empresas de las Islas. ¿Le parece una queja lógica?

Partiendo del máximo respeto a las opiniones que quieran vertiese, lo cierto es que en estos carnavales han participado 63 grupos canarios además de numerosas empresas pequeñas, medianas y grandes. Las galas, por ejemplo, han estado presentadas mayoritariamente por profesionales canarios a quienes le damos la oportunidad de demostrar su talento pero todo eso luego se acompaña con la presencia de artistas con gran tirón internacional como el Gran Combo de Puerto Rico, Olga Tañón, Emily Stefan, Luck ra, Ozuna y, como no, Marc Anthony. Somos durante varias semanas el epicentro de la música latina a nivel internacional como el año pasado lo fuimos con Maluma. Eso no es incompatible con apoyar y contratar a artistas canarios. No se pisan, suman. Y además, algo que quiero destacar, le damos a muchos vecinos y vecinas de la ciudad la oportunidad de disfrutar gratis de figuras importantes que quizá no podrían ver de otro modo.

Si hay algo innegable es que se ha logrado recuperar el Carnaval en la calle. ¿Le preocupaba?

Claro que era uno de nuestros objetivos y claro que lo hemos cumplido. Además de un Carnaval seguro, divertido y espectacular ahora tenemos unas fiestas participativas que han devuelto la ilusión a las calles de la capital grancanaria donde no hemos parado de ver a gente disfrazada, algo que desde hace años no sucedía. Y, cómo no, vamos a seguir trabajando para que esa tendencia se consolide. Considero que ha sido un éxito haber atendido en distintos espacios para cada tipo de público una vieja demanda acorde a sus edades y sus preferencias musicales, por no mencionar el éxito de los actos celebrados en la plaza de la Feria o los que han tenido lugar en el resto de barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

No imagina la satisfacción de ver a nuestros mayores bailando y divirtiéndose en el acto que hemos ideado para ellos. Lo mismo sucede con el Carnaval de Día y en la Cabalgata Infantil, que se consolida como otro gran atractivo de la ciudad.

¿Cómo está siendo la relación con los grupos?

Pues atendiéndolos con la importancia que merecen porque ellos son la gran esencia del Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que tanto las murgas como las comparsas han ofrecido este año unos espectáculos de gran calidad sobre el escenario del parque en sus respectivos concursos. Por cierto, que no puedo dejar de felicitar a Carlos Santos, el creador del escenario del Santa Catalina, que ha hecho el que al menos para mí es el mejor escenario de la historia del Carnaval de la ciudad.

La ubicación tanto del escenario principal como de las zonas de ocio continúa dando problemas. ¿Cree que el parque de Santa Catalina debe seguir siendo el epicentro de las fiestas?

Yo opino que debe ser el parque de Santa Catalina porque es en el entorno del Puerto donde nació. Para mí es el sitio natural aunque hay que hacer una reflexión seria de cara al futuro a ver cómo somos capaces de enfocarlo.

¿Quiere decir que trabajan ya en un plan para una ubicación diferente?

Ya veremos, ya veremos... Hay que acabar diferentes obras, como por ejemplo las de la Metroguagua, pero por ahora yo sigo diciendo que el parque es su ubicación natural.

¿Cómo se están desarrollando las conversaciones con los vecinos que han denunciado las fiestas?

Con mucho respeto y mucha atención a unas demandas que también hay que entender y atender. De ahí parte mi empeño en el cumplimiento de los horarios establecidos, que me parece de suma importancia ya no sólo por respeto a las decisiones judiciales sino por respeto a las y los vecinos que se han visto perjudicados por las molestias que estas fiestas tan multitudinarias pueden generar.

Nosotros estamos trabajando para demostrar que este Carnaval que celebramos ahora nada tiene que ver con aquellos que generaron las diferentes sentencias dictadas en los tribunales y que yo, como no podría ser de otro modo, respeto y cumplo junto a mi equipo de gobierno.

¿Le parece que la judicialización de las fiestas más importantes de Las Palmas de Gran Canaria y casi de todo el Archipiélago es una medida acorde a una celebración con 50 años de vida?

Me cuesta entender a los partidos políticos que quieren utilizar el campo de la judicialización para atacar estas fiestas porque no saben hacerlo en el ámbito de la política.

Noticias relacionadas

Distingo el respeto que se merecen los vecinos y las decisiones judiciales pero no comparto en absoluto lo que hace el Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Lo digo así de claro; no me escondo. Le han hecho mucho daño a nuestras fiestas más importantes. n