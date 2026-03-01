El Entierro de la Sardina arranca con una hora de retraso y cambios en la comitiva oficial

Con una hora de retraso, el desfile de viudas que despedirá a la sardina en la playa de Las Canteras con su quema arrancó a las 20:00 horas desde el CN Metropole. Hasta en dos ocasiones, la corte de la Reina, la Gran Dama, la Reina infantil, la Drag Queen ganadora y el concejal de Carnaval tuvieron que bajar de la carroza en la que la sardina, ataviada con un tupé a lo Elvis y con gafas, desfilaría finalmente sola. Su corte tuvo que subirse a la carroza anunciadora para comenzar el pasacalles.

Las pocas viudas que desconsoladas la velaban, entraban en calor a golpe de batucada y acordes de las murgas finalistas que junto al público aguardaban el inicio, que este año recuperaba el punto de salida tradicional.