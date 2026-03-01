Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Entierro de la Sardina arranca con una hora de retraso y cambios en la comitiva oficial

El desfile de viudas, que debía haber empezado a las ocho de la tarde, se retrasó una hora, obligando a la Reina y su corte a bajarse de la carroza en dos ocasiones

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

Con una hora de retraso, el desfile de viudas que despedirá a la sardina en la playa de Las Canteras con su quema arrancó a las 20:00 horas desde el CN Metropole. Hasta en dos ocasiones, la corte de la Reina, la Gran Dama, la Reina infantil, la Drag Queen ganadora y el concejal de Carnaval tuvieron que bajar de la carroza en la que la sardina, ataviada con un tupé a lo Elvis y con gafas, desfilaría finalmente sola. Su corte tuvo que subirse a la carroza anunciadora para comenzar el pasacalles.

Las pocas viudas que desconsoladas la velaban, entraban en calor a golpe de batucada y acordes de las murgas finalistas que junto al público aguardaban el inicio, que este año recuperaba el punto de salida tradicional.

El Entierro de la Sardina arranca con una hora de retraso y cambios en la comitiva oficial

