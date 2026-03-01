Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Limpieza retira 27.000 kilos de residuos tras la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El dispositivo especial del Ayuntamiento actuó durante 13 horas tras el desfile de 113 carrozas en la capital grancanaria

Limpieza Cabalgata

Limpieza Cabalgata / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retiró 27.000 kilos de residuos tras la celebración de la Gran Cabalgata del Carnaval de «Las Vegas», celebrada este sábado y que congregó a 140.000 personas a lo largo de su recorrido, según informó el consistorio .

El dispositivo especial del Servicio Municipal de Limpieza permitió restablecer la normalidad en la ciudad después del paso de las 113 carrozas que participaron en el desfile, en una jornada que se desarrolló sin incidencias destacables.

Operativo de 13 horas

El despliegue comenzó a las 15.00 horas del 28 de febrero y se prolongó hasta las 04.00 horas del 1 de marzo. Durante ese periodo, cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras, apoyados por una veintena de vehículos, realizaron labores de barrido manual y mecanizado, vaciado de papeleras y baldeo integral del recorrido y de las zonas adyacentes.

Para garantizar la correcta higienización del espacio público se emplearon 520.000 litros de agua y 200 litros de líquido desinfectante, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

Limpieza Cabalgata

Limpieza Cabalgata / LP/DLP

Más residuos que en la edición anterior

Al término del operativo se contabilizaron 27.000 kilos de residuos, lo que supone 2.000 kilos más que en la edición anterior. El incremento se atribuye a la elevada afluencia de carnavaleros y carnavaleras que participaron tanto en la cabalgata como en la Noche de Carnaval, celebrada en el entorno del Mercado del Puerto y las plazas de La Luz y Manuel Becerra.

El dispositivo especial de limpieza continuará durante la jornada de este domingo con motivo del Carnaval de Día y el Entierro de la Sardina, actos que pondrán el cierre al Carnaval 2026 en la capital grancanaria.

