Quevedo sorprende en la Cabalgata y adelanta un nuevo tema en pleno Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Lo que comenzó como una aparición estelar en la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria terminó convirtiéndose en algo más. Quevedo no solo desató la locura a su paso por el recorrido, sino que aprovechó el ambiente para adelantar un fragmento inédito de lo que podría ser su próximo tema.

El artista grancanario, que participó en la cabalgata tal y como había prometido, lo hizo desde la carroza vinculada al videoclip de Ni borracho, en medio de miles de personas y con una marea de móviles en alto. La carroza superó el entorno de Santa Catalina entre gritos, cánticos y una expectación que fue creciendo a lo largo del desfile.

Sin previo aviso, comenzó a sonar un adelanto desconocido hasta ahora. En los vídeos difundidos en redes sociales, muchos grabados por asistentes y compartidos pocas horas después, se escuchan versos como “tiene todo eso que me encanta”, “y yo quiero ver hasta aguantas”, “tiene esa carita que me encanta pero sé que eres mala” o “si lo pides me caso”.

También se oyen frases más introspectivas como “sé que soy malo, sé que soy lo peor” o “no soy pa ti”, que apuntan a una línea sentimental y reconocible dentro del estilo del cantante.

El momento añadió un nuevo ingrediente a una cabalgata que ya había sido histórica por la afluencia masiva de público y la presencia de artistas internacionales en la noche del Carnaval. Si ayer su simple aparición fue uno de los momentos más comentados del desfile, hoy el foco está en ese posible nuevo lanzamiento que eligió como escaparate una de las fiestas más multitudinarias del Archipiélago.

En cuestión de minutos, el fragmento comenzó a circular en Instagram y TikTok, alimentando las especulaciones sobre la fecha de estreno y confirmando algo evidente: Quevedo sabe cómo convertir cualquier aparición en un acontecimiento.