Sirenitas, novias y ruletas móviles: estos son los disfraces más llamativos de la Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria

La Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, además de fiesta y diversión, es la oportunidad de sacar a relucir grandes dotes de ingenio y creatividad a la hora de elaborar los disfraces. Este sábado, las mascaritas dieron buena cuenta de eso.

«Somos sirenas que acabamos de salir del Océano Atlántico», comenta una de las brillantes ninfas del grupo que bailan al paso de la cabalgata. «Escuchamos la música estando en el agua y salimos corriendo, bueno, nadando».

Entre ellas aparece una Úrsula maléfica, pero muy carnavalera. Las persigue, pero la combinación del sonido de los bucios que traen las náyades y los tritones, unido al ritmo que asoma por los altavoces de las carrozas la invaden de un buenrollismo propio de estas fiestas.

Llegar a San Telmo es el objetivo de esta corte de sirenitas. ¿Aguantarán tanto tiempo fuera del agua? Aseguran que van «bien hidratadas». Las reservas de líquidos y la novedad de una fiesta que asoma en la superficie les hace olvidar por un momento de dónde vienen.

Un grupo de carnavaleras disfrazadas de novias. / ANDRES CRUZ

El Real Club Victoria estuvo presente con un grupo de ‘novias en Las Vegas’, como ellas mismas se definieron. Con vestidos elaborados artesanalmente durante varios meses, este numeroso grupo de mujeres recordaban la letra de una popular canción ‘Y el anillo pa’cuándo’, llevando con ellas a modo de globo la joya prometida.

«Somos 14 y con el novio, 15», comentaba Fátima Armas, profesora de sevillanas del club capitalino. Salían desde la plaza Manuel Becerra bailando al ritmo que marcaba la carroza.

Un gran vestido blanco, elegante y vaporoso, con tocado en la cabeza con la palabra ‘Bride’ -boda, en inglés-, ramo de flores en mano, botas en punta provenientes del estado americano de Nevada y gafas con pedrería a juego en forma de corazón, pero sobre todo, mucha actitud carnavalera.

Las hermanas Giraldo, disfrazadas de ruletas de casino. / ANDRES CRUZ

Las hermanas Giraldo reparten suerte con su ruleta móvil adaptada a la cintura. Un disfraz vinculado a la temática de este año, el Carnaval de Las Vegas, una alegoría muy popular que ha estado presente en todos los actos de la fiesta.

Ayer, no faltó tampoco en la Gran Cabalgata. Originarias de Cali, Colombia, esta familia lleva casi dos décadas viviendo en las Islas. Se definen como auténticas carnavaleras, disfrutonas de la fiesta que ayer quemaban «sus últimos cartuchos», decían.

Aun así, aunque el disfraz procedente de la ciudad del juego definía su estilo, el recuerdo al país natal estaba presente. Colgado del cuello, un vasito de madera con el nombre de ‘Colombia’ grabado en él. Los ritmos salseros y latinos las hacían viajar por momentos a su tierra.

Dos asistentes a la cabalgata, disfrazados de caniches. / ANDRES CRUZ

Olfateando la fiesta más gamberra, Wendolyn y Bola de Nieve sacaron a pasear un disfraz que para ellos siempre triunfa en carnavales: el de caniches. De rosa y azul, esta pareja de mascaritas llegó de Gáldar para vivir la Gran Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria.

A pesar de que es una vestimenta socorrida para cada febrero, la viralidad de las redes ha hecho que este año los confundieran con therians. «Nos han pedido muchas fotos por esa razón, como si creyeran que nosotros lo somos, pero desde aquí una lanza a favor de ellos», comenta la pareja perruna.

Moviendo la cola y «cambando la peluca», estos carnavaleros quisieron resaltar de la fiesta del 50 aniversario la Gala de la Reina. «La obertura nos encantó, la vivimos desde el parque Santa Catalina y fue increíble».

La familia Cárdenes Báez disfrazados de Karol G y de Avatar. / La Provincia

Dos carnavaleras disfrazadas de la cantante Karol G disfrutaban del desfile de carrozas. "Venimos a actuar al Carnaval, somos dos estrellas de Las Vegas ", comentan las hermanas Nelba y Marta Cárdenes Báez. "Sacamos a las divas que llevamos dentro".

Las 'tropicoquetas' bailaban al son de los ritmos latinos y sandungueros. Enfundadas en un colorido traje malva y rosa brillante, junto con un joven avatar, Hugo. "Él viene para protegernos", decía su tía. La fiesta es diversidad y hace posible unir la música con el cine de fantasía.

Los limpia purpurinas del Carnaval de Las Vegas. / ANDRES CRUZ

Fernando y Guayedra, junto a su grupo de amigos de La Isleta, decidieron que ayer la Cabalgata que congregó a 140.000 personas requeriría al término de mucha limpieza. Por eso, se disfrazaron del equipo especial ‘Limpia purpurinas 2026’.

«Aquí hay mucho que limpiar, mucha lentejuela y mucha purpurina», comentaba Fernando acercándose al público asistente, a las carrozas y a toda mascarita que se prestara.

«Esta es la fiesta que te permite interactuar con todo el mundo y pasarlo muy bien, la gente siempre se presta». Con una bata azul, medias y camisetas debajo de color rosa y verde, una gran peluca, unas fregonas elaboradas con gomaeva y la popular señal amarilla de ‘Atención, piso mojado’ atraían las miradas, y las fotos, que desde balcones, y a pie de calle, despertaban entre los asistentes.

Las mascaritas, tanto las que iban tras las carrozas como las que lo disfrutaron a al verla pasar a pie de calle, como desde los balcones, hicieron brillar un año más uno de los días más esperados de los carnavales.