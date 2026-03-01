Las viudas despiden el carnaval entre velos, confeti y zapatillas

El luto más alegre del Carnaval se calzó las zapatillas este domingo por la mañana de Viudas a la carrera. La segunda edición de la carrera enmarcada en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria congregó a más de 250 participantes en la trasera del Parque de Santa Catalina, la mayoría de riguroso negro, dispuestos a cubrir el circuito circular entre la plaza de Canarias, Manuel Becerra, la plaza de La Isleta y regresar por el mismo camino en una mezcla de deporte, parodia y resistencia tras noches de verbena.

Antes del pistoletazo de salida, el ambiente festivo del carnaval impregnaba la escena con confeti, música y un speaker que animaba a quienes calentaban mientras bailaban al ritmo de la Rama de Agaete, Bomba de King África, Danza kuduro de Don Omar o Píntame la carita de Elvis Crespo. El cielo nublado mantenía a raya el calor y dejaba "un buen día para correr", según proclamaba el animador. Mientras entre el público, repleto también de turistas curiosos, alguien resumía los disfraces más llamativos y curiosos con un: "¡Ay, que me meo!".

Las viudas copaban el protagonismo en todas sus formas imaginables, con gafas de sol, faldas, velos, tops, medias, en sujetador, con pelucas, tacones, incluso tabla de planchar... pero entre el luto también irrumpía el colorido con disfraces de Krilin, Hulk, un Predator que se secaba el sudor antes de empezar, un Elvis, un cura, monjas y brujas, un plátano y hasta un perro con melena de león.

De la cabalgata a la carrera

Además, también hubo participantes en silla de ruedas y un bebé tumbado en su carrito llevado por sus padres, Mar y Hugo. Ambos, disfrazados de viudas con peluca rubia y gafas de sol, decidieron apuntarse a la carrera en el último momento para vivir al menos un día de Carnaval. "No es nuestro deporte, pero dijimos: es algo divertido y a la aventura", revelan. Además, a Mar le sirve como preparación de cara a su participación en la carrera por el Día de la Mujer. "Esto es un entrenamiento”, decía, entre risas.

Dos participantes disfrazados de viudas con un carrito de bebé. / Andrés Cruz

También participaba Guillermo, quien aseguraba que era poseedor de un curioso récord guiness: correr hacia atrás una maratón en 3 horas y 25 minutos en su país natal, Francia. Hace un mes que está en la isla buscando barco para cruzar el Atlántico y, mientras tanto, disfruta del carnaval. Para esta carrera se lo tomaba con filosofía. "No sé si la carrera irá rápido o no, pero espero disfrutar. Aquí no voy a intentar mi mejor marca”, subrayó.

Emilio, caracterizado como Krilin, admitía acudir a la carrera descansado al haberse retirado temprano después de salir "por todos lados" la jornada anterior, mientras Cristina, vestida de negro improvisado tras una visita de urgencia al bazar, esperaba "sobrevivir" sin vomitar tras sobrevivir a la Gran Cabalgata.

La segunda edición de la prueba arranca a las 13:00 horas con un recorrido único de 3,5 kilómetros, con salida y meta frente al escenario de la Plaza de Canarias. / Viudas a la carrera

Menos de 12 minutos

A las 13.00 horas, la marea negra y multicolor arrancó por Luis Morote en dirección a La Isleta entre aplausos y confeti. Minimascaritas y veteranos del disfraz compartieron recorrido por Eduardo Benot, Poeta Agustín Millares, Pérez Muñoz, Juan Rejón, Benartemi y Manuel Becerra, en una carrera festiva. Los primeros en cruzar la meta lo hicieron en menos de doce minutos. David Fleitas encabezó el podio masculino, seguido de Guillaume Kudlansky-De Lustrac y Zintis Rove.

Minutos después llegaron las primeras clasificadas femeninas: Noa Náyade Barrios, Fernanda Faicán Gómez y Pulina Hermann. También hubo reconocimiento para participantes con movilidad reducida, como Juan Carlos García del Rosario y Christian Rodríguez Cabrera, celebrados con la misma ovación que los más veloces.

Uno de los participantes caracterizado de viuda. / Andrés Cruz

Al final de la carrera, también hubo reconocimientos a la mejor viuda, que recayó en el personaje bautizado como Yo me mato toa. El patrocinio de Dormitorum aportó además almohadas y descuentos a los ganadores, un detalle práctico para quienes acumulaban más sueño que kilómetros tras varias noches de fiesta.

Tras la entrega de trofeos por parte del concejal de Carnaval, Héctor Alemán, la concejala de Deportes, Carla Campoamor, y el representante de la marca patrocinadora, Dormitorium, la fiesta continuó desde las 14.00 horas con música de Ray López DJ, Son de la Isla, Tacones Rojos y Armonía Show, antes del Entierro de la Sardina y el fin de las fiestas.