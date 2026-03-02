Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Carnaval de Día y Tradicional vuelve a la Plaza del Buen Suceso de El Carrizal en su tercera edición

Tradición, música, convivencia y ambiente carnavalero se unen este sábado, 7 de marzo, en El Carrizal

El Carnaval de Día y Tradicional vuelve a la Plaza del Buen Suceso en su tercera edición

El Carnaval de Día y Tradicional vuelve a la Plaza del Buen Suceso en su tercera edición / La Provincia

La Provincia

La Provincia

La Plaza del Buen Suceso acogerá el próximo sábado, 7 de marzo, la tercera edición del Carnaval de Día y Tradicional de El Carrizal, una cita que invita a disfrutar del Carnaval desde una perspectiva participativa, familiar y vinculada a las tradiciones. El evento está organizado de manera conjunta por la Murga Los Legañosos, la Murga Los Legañositos, la Murga Las Legañosas, la AFC Guayadeque y el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Concejalía de Festejos, reafirmando el valor del trabajo colectivo en el municipio.

La jornada arrancará a partir de las 11:00 horas con el Carnaval Infantil, que llenará la plaza de color y alegría mediante talleres carnavaleros, hinchables y actividades pensadas para el disfrute de niñas, niños y familias. Entre las 12:00 y las 14:15 horas, el protagonismo será para las murgas, con la participación de Los Legañositos, Los Trapasitos, Las Crazy Trotas, Las Legañosas, Los Bambones, Los Legañosos y La Chirigota Los Tocapelotas.

La programación continuará de 14:15 a 15:30 horas con la sesión musical del DJ Paco Sánchez, dando paso, de 15:30 a 17:00 horas, a la actuación del Grupo Acuarela, y de 17:00 a 18:30 horas a la de La Metralla de Julito, acompañada de una degustación popular de tortillas de Carnaval organizada por la AFC Guayadeque. La música continuará de 18:30 a 19:30 horas con el grupo De Belingo, seguida de 19:30 a 21:00 horas por la actuación de la banda Maldita EGB, y culminará de 21:00 a 23:00 horas con una nueva sesión de DJ Paco Sánchez, cerrando así una intensa jornada festiva.

Durante el desarrollo del III Carnaval de Día y Tradicional se celebrará además un concurso de disfraces, tanto en categoría infantil como adulta, con premios al disfraz más elaborado, al más simpático y al mejor disfraz de grupo.

TEMAS

