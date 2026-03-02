Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: horario, cortes de carretera y última hora del Entierro de la Sardina

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

La Provincia Las Palmas de Gran Canaria se prepara para el Entierro de la Sardina y la carrera Viudas a la Carrera Las Palmas de Gran Canaria afronta uno de los momentos más simbólicos del Carnaval con la celebración del tradicional Entierro de la Sardina, un acto que pondrá el broche final a las carnestolendas entre sátira, luto festivo y miles de personas vestidas de negro. Andrés Cruz

Miguel Ayala Carolina Darias: «Este Carnaval repleto de récords ha sido el mejor en la historia de la ciudad» Ni siquiera su habitual prudencia sirve a la máxima responsable de la ciudad para ocultar su satisfacción ante la edición de un Carnaval que, entre otros factores, por fin ha recuperado la calle.

Iván Alejandro Hernández La Gran Cabalgata transforma a Las Palmas de Gran Canaria en un casino a cielo abierto El desfile congregó a 140.000 personas y 113 carrozas en el trayecto que discurrió entre Manuel Becerra y el parque de San Telmo, que contó con la presencia hasta del cantante Pedro Quevedo

Johanna Betancor Galindo Locura por Quevedo en la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: marea humana tras su carroza La carroza de Quevedo, protagonista del videoclip de su canción "Ni borracho", se convirtió en el foco principal de la Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, donde el público coreó su nombre

Aránzazu Fernández ¿Lloverá hoy en la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?: esto dice la Aemet La Agencia Estatal de Meteorología prevé un día nuboso en la capital grancanaria con temperaturas suaves y rachas de viento que podrían alcanzar los 56 kilómetros por hora, especialmente en la tarde

La Provincia Entierro de la Sardina y Viudas a la Carrera en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: todos los desvíos y cortes de tráfico Los cierres y trazados alternativos afectarán a varios sectores de la ciudad entre las 15:00 y las 22:30 horas del domingo 1 de marzo

Johanna Betancor Galindo Horario, recorrido y cortes de tráfico de la Gran Cabalgata del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 La compañía municipal de guaguas adaptará sus recorridos el sábado 28 por el desfile, estableciendo terminales provisionales y líneas especiales para facilitar el desplazamiento de los asistentes a la fiesta

Adzubenam Villullas "Lo hemos logrado": así fue la Cabalgata del Carnaval de 1976, la primera tras el franquismo El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria resurgió en 1976 con comparsas, murgas y carrozas que recorrieron las calles del Puerto, marcando el fin de cuatro décadas de prohibición durante el franquismo

Gretel Morales Lavandero Fervor argentino con Luck Ra en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria El cantante argentino Luck Ra, que ya actuó en la ciudad el año pasado, celebró su cumpleaños sobre el escenario, compartiendo un momento especial con las mascaritas asistentes