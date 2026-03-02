Carolina Darias sobre el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: "Ha sido un gran Carnaval"
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, destaca del Carnaval la organización y la gran afluencia de público a los eventos celebrados durante cinco semanas
"Ha sido un gran carnaval y creo que este es un carnaval de récord en todos los sentidos". Con estas palabras, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quiso abalar este lunes las fiestas recién terminadas. Don Carnal dijo adiós este domingo, momento en el que la ciudad volvió a enterrar y quemar a su sardina en la playa de Las Canteras después de cinco semanas consecutivas cargadas de actos tanto en el escenario de Las Vegas como en la calle.
La alcaldesa indicó que harán un balance más detallado próximamente, pero que por el momento valora que la fiesta haya transcurrido "prácticamente sin incidentes, con una gran panificación y una gran asistencia a las galas y a todos los actos, estamos satisfechos". La de este año era una edición especial, puesto que la ciudad celebraba el 50 aniversario del regreso del Carnaval a las calles tras la prohibición del franquismo en la Guerra Civil y la dictadura.
El último fin de semana
El Carnaval de Las Vegas comenzó el pasado 23 de enero con el pregón de Paco Mario, histórica voz de las carnestolendas. La fiesta cerró este pasado fin de semana con los actos en la calle más multitudinarios. El viernes Santa Catalina acogió los conciertos de Luck Ra, Emily Estefan y Marc Anthony, quienes reunieron a más de 75.000 personas en el parque e inmediaciones. El sábado la Gran Cabalgata recorrió la parte baja de la ciudad de La Isleta a San Telmo con más de 140.000 mascaritas y el concierto de Ozuna como broche a los mogollones.
El domingo el Carnaval se despidió con el entierro de la Sardina entre viudas y plañideras que despidieron a un pescado inspirado en Elvis Presley. Además, la organización desveló la alegoría del próximo año. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027 estará dedicado a la música, tras vencer esta propuesta a las otras dos planteadas por el Consistorio: la ciencia ficción y el cambio climático.
