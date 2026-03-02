Josué Quevedo: «El Carnaval necesita una ubicación con capacidad suficiente para lo que se avecina»

¿Qué balance hace de esta edición del Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria?

Estoy muy satisfecho porque todo ha salido muy bien y sobre todo hemos conseguido cumplir el objetivo de recuperar el Carnaval de la calle, que desde un primer momento consideré un asunto primordial. Si le soy sincero, no tenía claro que pudiésemos lograrlo al cien por cien, y menos aún hacerlo en solo tres años pero ahí está el resultado: los carnavales han vuelto a tomar las calles. Creo que la esencia de nuestras fiestas radica en la participación de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria y, en especial, en la labor desempeñada por los grupos del Carnaval. Sin esos dos factores, no tendríamos ni Carnaval ni nada que se le pareciese.

En la primera entrevista que usted concede en agosto de 2023, tras anunciarse que se haría cargo de la dirección artística de las carnestolendas de la capital grancanaria, dijo que su apuesta era recuperar el Carnaval en la calle. ¿Ha sido fácil cumplir aquella promesa?

En absoluto. Ha sido en ocasiones un proceso muy complicado aunque si hay dos cosas que me caracterizan son mi cabezonería y que siempre cumplo mis promesas. He peleado mucho, muchísimo le diría, para conseguirlo pero trabajando a destajo manteniéndonos siempre fieles a la hoja de ruta que diseñamos puedo decir que se ha logrado.

¿Este Carnaval de Las Vegas que hoy [por ayer] se despide ha estado a la altura de sus cincuenta años de historia?

Primero de todo quiero aclarar que esta edición del Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria no acaba hoy. A lo largo de todo 2026 continuaremos celebrando este aniversario tan importante y no sólo porque nuestros carnavales lo merezcan sino porque hablamos de una fiesta que nos identifica como una ciudad tolerante, divertida, callejera y, sobre todo, valiente. No se nos puede olvidar cómo era la situación en este país cuando nace nuestro Carnaval. Me refiero a los años previos a su legalización, aquellos en los cuales por el simple hecho de disfrazarte podías acabar detenido.

Pero volviendo a su pregunta, estoy convencido de que las fiestas de este año han estado a la altura de un aniversario tan importante aunque siempre hay cosas por mejorar.

¿Cómo cuáles?

Como conseguir una ubicación definitiva con capacidad suficiente para lo que se avecina.

¿A qué se refiere?

A que el número de personas que a partir de ahora tendremos cada año en las galas, los actos de día y en las noches de ocio va a ir en aumento. Necesitamos encontrar un lugar amplio y cómodo en Las Palmas de Gran Canaria con capacidad suficiente para acoger a muchísimo más público porque el aforo se nos está quedando chico.

¿Tiene alguno en mente?

Tengo mi opinión y me van a matar por decir esto (risas). Pero ojalá el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria logren buscar la manera de poder celebrar de forma ordenada en la Avenida Marítima los actos más multitudinarios del Carnaval como por ejemplo los grandes conciertos.

Los cachés de los artistas internacionales han generado críticas por parte de algunos ciudadanos y de algún colectivo que los consideran excesivo. ¿Pagar esas cantidades por figuras como Maluma o Marc Anthony implica que se dejen fuera del Carnaval a grupos e intérpretes de las Islas?

En absoluto. De hecho, el 80% de las actuaciones que este año hemos tenido en el Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria han sido artistas canarios. Grupos e intérpretes, más de 70 en total, que además se han mostrado encantados porque algunos han tenido la oportunidad de ser teloneros de grandes figuras internacionales. Eso se llama apostar por nuestra gente y creo que en absoluto está reñido con que también contemos en nuestras fiestas con artistas como Ozuna, Olga Tañón, Marc Anthony, Luck Ra... Su presencia en las fiestas nos aporta visibilidad exterior pero sobe todo le damos a las y los ciudadanos una ocasión de disfrutar gratis de unos cantantes que quizá de otro modo no los podrían ver actuar porque o sus giras no paran en la Isla o porque no pueden pagar el precio de las entradas de esos conciertos.

¿Está contento de cómo han salido las galas de las fiestas de este año?

El Carnaval de nuestra ciudad se ha caracterizado siempre, desde los años de Anatol Yanovsky, por ofrecer grandes galas. Ese ha sido uno de los éxitos de estas fiestas y al final, con mayor o menor acierto, quienes después hemos asumido la dirección artística de los carnavales de la capital grancanaria sólo continuamos aquella senda. ¡Eso sí! Pocos hemos tenido la suerte de contar con un escenario como el que Carlos Santos ha creado este año. Para mí, el mejor de los 50 años de las fiestas.