La música, el tema del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027

La alegoría del Carnaval 2027 en la capital grancanaria girará en torno a la música, tras la votación ciudadana que decidió entre las tres propuestas presentadas: cambio climático, ciencia ficción y música. La elección se realizó mediante SMS gratuitos hasta ayer, y entre quienes participaron se sorteó un cheque regalo de 250 euros ofrecido por Bazar Ani.

El concejal de Carnaval, Héctor Alemán, presentó las tres propuestas el pasado 21 de febrero en la plaza de Canarias, trasera del parque Santa Catalina, y destacó que cada opción ofrecía una visión atractiva y válida para la fiesta.

Así, la música se convierte en una alegoría que forma parte de la esencia misma de la fiesta. Los argumentos que la convierten en opción óptima para el carnaval pasan por «poner las miras en la emoción y la celebración sin fronteras», tal y como expuso Alemán, quien agregó que «la fiesta no se entiende sin el ritmo de los grupos, sin escenarios que vibren y sin la unión intergeneracional que la música despierta».

Además, señaló que «puede resultar un emotivo homenaje a este lenguaje universal que conecta culturas y convierte los actos de carnaval en una experiencia colectiva».

Un carnaval dedicado a la música abre un abanico casi infinito de disfraces, desde los grandes iconos de la historia musical hasta fantasías que evoquen vinilos, casetes, teclados, guitarras eléctricas o altavoces. La decoración podría transformar el parque Santa Catalina en una gran partitura a cielo abierto, con pentagramas, notas musicales o micrófonos.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció ayer la nueva alegoría tras el final del Entierro de la Sardina, que puso fin a 38 días de carnaval inspirado en Las Vegas, que este año conmemoraba medio siglo de historia de las fiestas carnestolendas declaradas de Interés Turístico Internacional

La fiesta tuvo como epicentro el parque Santa Catalina, que concentró desde el desfile anunciador y el pregón, a los concursos y galas. La edición contó además con la artista puertorriqueña Olga Tañón como madrina y la actuación de Marc Anthony el pasado 28 de febrero ante 75.000 almas. En las murgas, Los Legañosos revalidaron la posición que también lograron en 2025. Carla Benítez González fue coronada como la Reina del Carnaval; Carmen Rosa Toledo López gran Dama y Kevin Jiménez fue la Drag Queen.

Pero uno de los puntos fuertes de esta edición ha sido la continuidad de la celebración en la calle, con la habilitación de la plaza de Manuel Becerra para los mogollones, donde también actuó el cantante puertorriqueño Ozuna. Y, también, el despliegue de los carnavales de Día, la Cabalgata Infantil y, especialmente, la Gran Cabalgata, que congregó a más de 140.000 mascaritas y 113 carrozas, con el cantante Pedro Quevedo incluido en uno de los vehículos disfrutando de la fiesta. Según destacó la alcaldesa, Carolina Darias, en una entrevista en LA PROVINCIA esta edición ha supuesto la recuperación plena del Carnaval en la calle, con una participación masiva de ciudadanía disfrazada y un ambiente que calificó de «récord» en sus cincuenta años de historia.

La última jornada celebró la segunda edición de las Viudas a la carrera, el último Carnaval de Día y, finalmente, el entierro de la aardina, que puso el broche a más de un mes de celebraciones. El balance municipal sitúa la celebración como un motor cultural, social y económico y una de las grandes señas de identidad de Las Palmas de Gran Canaria.