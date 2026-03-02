Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo será el Carnaval 2027 en Las Palmas de Gran Canaria?

La música será el gran tema de las carnestolendas del próximo año en la capital grancanaria

Andrés Cruz

Diego R. Moreno

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria ya ha pasado página tras el tradicional Entierro de la Sardina, pero la ciudad no descansa. Con las ascuas aún calientes en la playa de Las Canteras, el Ayuntamiento ha confirmado la alegoría que marcará el próximo ciclo festivo: la música será el hilo conductor del Carnaval 2027.

La pregunta que ya se hacen miles de carnavaleros es clara: ¿cuándo será el Carnaval 2027 en Las Palmas de Gran Canaria? Y la respuesta tiene una particularidad que lo hará diferente a otros años.

Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / Andrés Cruz

El dato clave es el calendario litúrgico. En 2027, el Martes de Carnaval caerá el 9 de febrero, una fecha más temprana de lo habitual.

Eso significa que el programa oficial se diseñará en torno a esa jornada, por lo que las galas, concursos de murgas, comparsas y los grandes desfiles arrancarán previsiblemente a finales de enero o en los primeros días de febrero de 2027.

Aunque el programa definitivo lo publicará el Ayuntamiento meses antes, lo habitual en el Las Palmas de Gran Canaria es que las carnestolendas se desarrollen durante tres o cuatro semanas, culminando con el Entierro de la Sardina el fin de semana posterior al Martes de Carnaval.

