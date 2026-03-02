¿Cuándo será el Carnaval 2027 en Las Palmas de Gran Canaria?
La música será el gran tema de las carnestolendas del próximo año en la capital grancanaria
Las Palmas de Gran Canaria ya ha pasado página tras el tradicional Entierro de la Sardina, pero la ciudad no descansa. Con las ascuas aún calientes en la playa de Las Canteras, el Ayuntamiento ha confirmado la alegoría que marcará el próximo ciclo festivo: la música será el hilo conductor del Carnaval 2027.
La pregunta que ya se hacen miles de carnavaleros es clara: ¿cuándo será el Carnaval 2027 en Las Palmas de Gran Canaria? Y la respuesta tiene una particularidad que lo hará diferente a otros años.
El dato clave es el calendario litúrgico. En 2027, el Martes de Carnaval caerá el 9 de febrero, una fecha más temprana de lo habitual.
Eso significa que el programa oficial se diseñará en torno a esa jornada, por lo que las galas, concursos de murgas, comparsas y los grandes desfiles arrancarán previsiblemente a finales de enero o en los primeros días de febrero de 2027.
Aunque el programa definitivo lo publicará el Ayuntamiento meses antes, lo habitual en el Las Palmas de Gran Canaria es que las carnestolendas se desarrollen durante tres o cuatro semanas, culminando con el Entierro de la Sardina el fin de semana posterior al Martes de Carnaval.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos