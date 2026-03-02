Termina el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: más de 52.000 kilos de basura retirada en un mes por el servicio de limpieza

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha retirado 52.330 kilos de residuos durante el Carnaval de «Las Vegas», en el marco del dispositivo especial activado exclusivamente para estas fiestas entre el 16 de enero y el 1 de marzo. La fiesta cerró este fin de semana con la Gran Cabalgata del sábado y el Entierro de la Sardina del domingo.

El operativo permitió compatibilizar la celebración de los actos multitudinarios con la recuperación de la normalidad en el menor tiempo posible, gracias a un despliegue reforzado que incluyó la aplicación de 4,68 litros de agua y 840 litros de líquidos desinfectantes en las zonas de mayor afluencia.

Para el desarrollo del dispositivo se movilizaron 141 trabajadores y 31 vehículos, entre barredoras, camiones baldeadores, recolectores, furgones hidrolimpiadores y maquinaria de alto rendimiento.

Último fin de semana

Durante el último fin de semana del Carnaval aplicaron 890.000 litros de agua tratada y 150 litros de desinfectante en las zonas principales de celebración. A estas cifras se suman los datos específicos de la Gran Cabalgata, celebrada el sábado, tras la que se retiraron 27.000 kilos de residuos, empleándose 520.000 litros de agua y 200 litros de desinfectante para recuperar la normalidad en el recorrido.

Por su parte, el domingo, coincidiendo con la Carrera de las Viudas, el Carnaval de Día y el Entierro de la Sardina, así como en las labores de repaso posteriores, se recogieron 100 kilos de residuos, aplicándose 12.000 litros de agua y 15 litros de desinfectante.

Asimismo, el Servicio Municipal de Limpieza ha activado un nuevo dispositivo especial que permanecerá operativo durante toda esta semana para realizar un repaso integral y sanear las zonas donde se ha celebrado el «Carnaval de Las Vegas», incluyendo el parque de Santa Catalina, la plaza de Canarias, el entorno del Mercado del Puerto, El Refugio y las plazas de La Luz y Manuel Becerra, así como las calles aledañas al recorrido de la Gran Cabalgata.