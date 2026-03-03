El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: la Policía Nacional detiene a 20 personas e interviene 14 armas
La Policía Nacional desplegó un amplio operativo de seguridad en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, identificando a 1.291 personas y realizando 20 detenciones por diversos delitos
La Policía Nacional da por finalizado el dispositivo especial de seguridad establecido con motivo de la celebración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El cuerpo hace una valoración positiva, tras obtener un saldo de 20 detenidos y 14 actas por tenencia de armas. El plan especial tuvo lugar entre los días 23 de enero y 1 de marzo, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los actos festivos y preservar la seguridad ciudadana ante la elevada concentración de personas en la vía pública.
Durante las semanas de celebración, se desplegó un amplio operativo policial en los principales escenarios del Carnaval, reforzando la presencia preventiva en las zonas de mayor afluencia y en los eventos multitudinarios, especialmente durante la Gran Cabalgata y las principales verbenas durante los últimos tres fines de semana.
Fruto de los controles preventivos realizados, los agentes identificaron a un total de 1.291 personas en distintos puntos estratégicos. Asimismo, se levantaron 430 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y 14 actas por intervención de armas, en aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana.
Tráfico de drogas, robos con violencia y otros actos
En el marco del dispositivo se practicaron un total de 20 detenciones por distintos hechos delictivos detectados durante el desarrollo del servicio, entre ellos delitos relacionados con el tráfico de drogas, robos con violencia y otros ilícitos penales. Además, los agentes realizaron 23 servicios humanitarios, demostrando el carácter integral del operativo, que combinó la prevención del delito con la atención y auxilio a los ciudadanos.
El balance final refleja la eficacia del dispositivo diseñado, que permitió compatibilizar el carácter festivo del Carnaval con la seguridad de los asistentes, reforzando la presencia policial preventiva y la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.
El dispositivo contó con la colaboración de la Policia Local de Las Palmas de Gran Canaria y el Cuerpo General de La Policia Canaria. En un comunicado de prensa, la Policía Nacional valora positivamente el comportamiento general de la ciudadanía y reitera su compromiso con la protección de los derechos y libertades públicas en eventos de gran afluencia.
