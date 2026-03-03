El operativo del Carnaval se salda con 430 actas por drogas y 1.291 identificaciones

La Policía Nacional ha dado por finalizado el dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo del Carnaval 2026 de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrolló entre el 23 de enero y el 1 de marzo. El operativo se salda con 20 detenciones, 430 actas por drogas, 14 por intervención de armas y 1.291 identificaciones.

El refuerzo policial se centró en los principales escenarios de la capital grancanaria, especialmente en los actos de mayor afluencia como la Gran Cabalgata y las verbenas multitudinarias. El objetivo fue garantizar el normal desarrollo de las celebraciones y preservar la seguridad ciudadana ante la elevada concentración de personas en la vía pública.

Controles e intervenciones

Durante las semanas de Carnaval, los agentes establecieron controles preventivos en distintos puntos estratégicos. Como resultado, se levantaron 430 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y 14 actas por intervención de armas, en aplicación de la normativa vigente en materia de seguridad ciudadana.

En el marco del dispositivo se practicaron 20 detenciones por diferentes hechos delictivos detectados durante el servicio, entre ellos delitos relacionados con el tráfico de drogas y robos con violencia.

Servicios humanitarios y coordinación

Además de las actuaciones vinculadas a la seguridad ciudadana, los agentes realizaron 23 servicios humanitarios, relacionados con la asistencia y auxilio a personas durante los actos festivos.

El operativo contó con la colaboración de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y del Cuerpo General de la Policía Canaria, en un despliegue coordinado en las zonas de mayor concentración de público.

El balance final refleja el desarrollo de las celebraciones sin incidencias de gravedad, en un contexto de alta participación ciudadana durante uno de los eventos más multitudinarios del calendario festivo de la capital grancanaria.