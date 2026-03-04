Teguise reprograma los actos del Carnaval de Costa Teguise tras el fuerte viento por la borrasca Regina

El Ayuntamiento de Teguise ha anunciado este miércoles la reprogramación de los actos del Carnaval de Costa Teguise 2026 previstos para esta semana, después de que las condiciones meteorológicas adversas por la borrasca Regina impidieran el inicio de la programación el pasado lunes 2 de marzo.

A la inestabilidad registrada en la isla se sumó la declaración de alerta por fuertes vientos en Canarias, lo que llevó al Consistorio a aplazar los eventos siguiendo las recomendaciones del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

La decisión, según fuentes municipales, responde a la necesidad de priorizar la seguridad de vecinos, colectivos y visitantes, garantizando que los actos festivos puedan desarrollarse en condiciones adecuadas.

Prudencia y responsabilidad

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha señalado que ante episodios de meteorología adversa “la responsabilidad institucional es actuar con prudencia”. En sus declaraciones, subrayó que la seguridad debe situarse por encima de cualquier otra consideración y destacó que la programación ha podido reorganizarse para mantener la celebración del carnaval.

Por su parte, el concejal de Festejos, Andoni Machín, agradeció la colaboración de los colectivos participantes. El edil reconoció el trabajo previo de murgas, comparsas y grupos, y explicó que el área ha actuado con rapidez para adaptar el calendario sin alterar el espíritu de las fiestas.

Nueva programación del Carnaval de Costa Teguise

La actividad festiva arrancará este miércoles 4 de marzo a partir de las 19:30 horas con el encuentro de murgas adultas en el Aparcamiento del Pueblo Marinero. En esta cita participarán agrupaciones como Los Intoxicados, Las Enraladas, Los Desahuciados, Afilarmónica Los Tabletúos, Afilarmónica Los Simplones y Las Inadaptadas.

El jueves 5 de marzo será el turno de las murgas infantiles. El encuentro comenzará a las 18:00 horas en el mismo espacio y contará con la participación de Noveleros, Chau Chau e Intoxicaditos. Ese mismo día, a las 20:30 horas, se celebrará la Gran Gala Drag Queen del Carnaval, con la actuación de artistas procedentes de distintos puntos del archipiélago.

El sábado 7 de marzo tendrá lugar uno de los actos centrales del programa: el Gran Coso del Carnaval, que partirá a las 17:30 horas y recorrerá la Avenida Islas Canarias. En el desfile participarán murgas, comparsas, batucadas, carrozas y mascaritas, elementos característicos del carnaval lanzaroteño.

La jornada concluirá a partir de las 20:00 horas en el Aparcamiento del Pueblo Marinero con la tradicional verbena de carnaval. En el escenario actuarán Sintonía Show, Ritmo Bakano, Rikabanda y el DJ Javi Fajardo.

Sin cambios en el Carnaval de La Villa

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que la programación prevista para el Carnaval en La Villa de Teguise no ha sufrido modificaciones y se mantiene conforme al calendario inicial.

El Consistorio ha agradecido la comprensión mostrada por residentes y visitantes ante estos cambios. La organización insiste en que la prioridad ha sido garantizar la seguridad y evitar riesgos derivados de las condiciones meteorológicas.