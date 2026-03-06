Las entradas de la Gala Drag Queen del Carnaval del Maspalomas podrán adquirirse de forma gratuita el 12 de marzo
Se pondrán 1.000 entradas a disposición de la ciudadanía, 500 se retirarán a través de la web y las otras 500 en la plaza del CC Yumbo
La Concejalía de Festejos del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha anunciado oficialmente que las 1.000 entradas disponibles para asistir a la Gala Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 se repartirán el próximo jueves, 12 de marzo. Con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a uno de los eventos más emblemáticos del carnaval sureño, la organización ha decidido implementar la distribución mixta. De este modo, las personas interesadas podrán obtener sus entradas a partir de las 09:00 horas tanto de forma presencial como digital.
La distribución de los tickets se dividirá al 50% para facilitar el acceso a diferentes perfiles de público. Por un lado, se habilitarán 500 entradas de forma online a través de la web www.entradascanarias.com, tal y como se realizó en el año 2025. Paralelamente, las otras 500 entradas restantes se entregarán de forma física y presencial en la plaza principal del Centro Comercial Yumbo. En este último caso, el reparto se llevará a cabo por estricto orden de llegada de los asistentes, por lo que se recomienda puntualidad a quienes opten por esta vía para asegurar su asiento en el recinto. Solo podrán recogerse dos entradas por persona.
La concejala de Turismo, Festejos y Eventos, Yilenia Vega, ha destacado que "nuestra prioridad es que el Carnaval siga siendo una fiesta abierta para todos. Al ofrecer las entradas en ambas modalidades eliminamos barreras y permitimos que la esencia de la Gala Drag llegue a todo el mundo por igual".
Por último, en la mañana de este viernes el jurado profesional hizo pública el acta de preselección para esta edición de 2026, tras valorar las puestas en escena y calidad artística de las candidaturas inscritas, un total de 12 finalistas competirán por el cetro, destacando nombres como Hefesto, Sequins, Acrux, Eiko, Yshia Taisma, Armek, Shiky, Ego, Ignea y Avalon. Tras un empate y una deliberación a viva voz, el jurado completó la lista con Los Turkish y La Giovadrag.
