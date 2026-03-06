King África, Tutto Durán y Aseres: los planes musicales para el Carnaval de Telde este fin de semana

El Carnaval de Telde 2026 vivirá este sábado una de sus jornadas más animadas con la celebración del Carnaval de Día en el Auditorio del Parque de San Juan, un evento que promete reunir música en directo, gastronomía y ambiente festivo desde el mediodía hasta pasada la medianoche.

La cita contará con entrada libre hasta completar aforo y ofrecerá más de doce horas de actuaciones musicales en un entorno pensado para el disfrute de vecinos, visitantes y amantes del carnaval. Sobre el escenario se sucederán artistas de estilos variados que abarcan desde la música latina hasta el pop y el reguetón, con nombres conocidos como King África, Tutto Durán, Aseres, Yet Garbey, Idel Mulatico y Leyenda Joven.

Este encuentro musical forma parte del programa oficial del Carnaval de Telde, impulsado por la Concejalía de Festejos y Ferias del Ayuntamiento del municipio, una programación que cada año atrae a miles de personas y que consolida estas fiestas como una de las celebraciones más destacadas del calendario cultural local.