Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camión cae al marGuerra de IránDetención Santa Catalina8M CanariasUna casa para ChemiUD Las PalmasMuerte bebé en Gran Canaria
instagramlinkedin

En Directo

Directo Carnaval

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora

Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Carnaval 2026

Carnaval 2026 / LP/DLP

Adzubenam Villullas

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora

Las entradas de la Gala Drag Queen del Carnaval del Maspalomas podrán adquirirse de forma gratuita el 12 de marzo

King África, Tutto Durán y Aseres: los planes musicales para el Carnaval de Telde este fin de semana

King África, Tutto Durán y Aseres: los planes musicales para el Carnaval de Telde este fin de semana

Teguise reprograma los actos del Carnaval de Costa Teguise tras el fuerte viento por la borrasca Regina

Teguise reprograma los actos del Carnaval de Costa Teguise tras el fuerte viento por la borrasca Regina

Carnaval: celebrar y cuidar

Carnaval: celebrar y cuidar

"Lo hemos logrado": así fue la Cabalgata del Carnaval de 1976, la primera tras el franquismo

"Lo hemos logrado": así fue la Cabalgata del Carnaval de 1976, la primera tras el franquismo

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: la Policía Nacional detiene a 20 personas e interviene 14 armas

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: la Policía Nacional detiene a 20 personas e interviene 14 armas

El Carnaval de Día y Tradicional vuelve a la Plaza del Buen Suceso de El Carrizal en su tercera edición

El Carnaval de Día y Tradicional vuelve a la Plaza del Buen Suceso de El Carrizal en su tercera edición
Tracking Pixel Contents