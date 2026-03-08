Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: calendario por municipios, próximas galas y toda la última hora

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

La Provincia Salvador Santana abre el Carnaval de Telde 2026 con un viaje por su trayectoria profesional, entre mitos y leyendas San Gregorio acogió este viernes la apertura de las carnestolendas en un ambiente festivo y colorido, donde su pregonero contó anécdotas de su carrera musical con detalles simbólicos de cada etapa

La Provincia Carnaval Costa Mogán 2026: novedades, Encuentro de Murgas y la Gala Senior La programación del Carnaval Costa Mogán incluye actividades para todos los públicos, desde la Gala Drag hasta el Entierro de la Sardina

La Provincia El Carnaval de Día y Tradicional vuelve a la Plaza del Buen Suceso de El Carrizal en su tercera edición Tradición, música, convivencia y ambiente carnavalero se unen este sábado, 7 de marzo, en El Carrizal

La Provincia Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas La Concejalía de Festejos de San Bartolomé de Tirajana ultima los preparativos para que, a partir de la próxima semana, las calles de Maspalomas se transformen en una gran carpa circense. El Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, que se celebrará del 10 al 22 de marzo, arranca con gran expectación tras haber sido declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Este año, la alegoría dedicada al circo impregnará cada acto de color, acrobacias y la magia propia de los grandes espectáculos internacionales. Más información

La Provincia Las Palmas de Gran Canaria se prepara para el Entierro de la Sardina y la carrera Viudas a la Carrera Las Palmas de Gran Canaria afronta uno de los momentos más simbólicos del Carnaval con la celebración del tradicional Entierro de la Sardina, un acto que pondrá el broche final a las carnestolendas entre sátira, luto festivo y miles de personas vestidas de negro. Andrés Cruz

Miguel Ayala Carolina Darias: «Este Carnaval repleto de récords ha sido el mejor en la historia de la ciudad» Ni siquiera su habitual prudencia sirve a la máxima responsable de la ciudad para ocultar su satisfacción ante la edición de un Carnaval que, entre otros factores, por fin ha recuperado la calle.

Iván Alejandro Hernández La Gran Cabalgata transforma a Las Palmas de Gran Canaria en un casino a cielo abierto El desfile congregó a 140.000 personas y 113 carrozas en el trayecto que discurrió entre Manuel Becerra y el parque de San Telmo, que contó con la presencia hasta del cantante Pedro Quevedo

Johanna Betancor Galindo Locura por Quevedo en la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: marea humana tras su carroza La carroza de Quevedo, protagonista del videoclip de su canción "Ni borracho", se convirtió en el foco principal de la Cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, donde el público coreó su nombre

Aránzazu Fernández ¿Lloverá hoy en la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?: esto dice la Aemet La Agencia Estatal de Meteorología prevé un día nuboso en la capital grancanaria con temperaturas suaves y rachas de viento que podrían alcanzar los 56 kilómetros por hora, especialmente en la tarde