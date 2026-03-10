El Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 revela la imagen de su gran escenario inspirado en la magia del circo

La Concejalía de Festejos que dirige la edil Yilenia Vega ha dado a conocer los detalles del diseño del escenario que vestirá el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, una edición que se celebrará del 10 al 22 de marzo bajo la temática "El mundo del circo". El escenario principal, concebido por el escenógrafo Cristian Rodríguez —quien desempeña esta labor desde 2017—, será un espacio diáfano de 30 metros de ancho, 12 metros de altura y 13 metros de profundidad.

La propuesta visual busca crear, en palabras del propio autor, una "postal para el recuerdo", utilizando una simbología donde el círculo es el protagonista absoluto: desde la carpa vista cenitalmente hasta aros giratorios y pelotas de malabares, convirtiendo la planta en un tributo directo a la estética circense tradicional y contemporánea.

La infraestructura técnica de esta edición destaca por un despliegue tecnológico de vanguardia y un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental. El montaje, a cargo de la empresa Sonocom, integrará casi 100 puntos de iluminación y una superficie superior a los 220 metros cuadrados de pantallas LED. Todo el equipamiento utilizado ha sido seleccionado bajo criterios de bajo consumo para reforzar el posicionamiento "eco-friendly" de la organización, buscando minimizar el impacto energético del evento.

Esta configuración técnica permitirá que la dirección artística, liderada por Josué Quevedo, logre una experiencia inmersiva de "alegría, color y creatividad" que transformará a Maspalomas en una gran carpa de emociones para residentes y turistas.

Por último, cabe reseñar que la carroza anunciadora del Carnaval recorrió las principales calles de la ciudad turística durante la tarde de este martes. Finalizado su recorrido y con la puesta a punto del escenario, ya está todo preparado para que este miércoles, 11 de marzo, arranque oficialmente el Carnaval Internacional de Maspalomas con la presentación de las 36 candidaturas que competirán en las principales galas, sorteándose, a su vez, el orden de participación de las mismas.

Noticias relacionadas

Mogollones

Los mogollones son las fiestas populares nocturnas del carnaval, donde la gente se reúne disfrazada en las calles o chiringuitos para bailar al ritmo de DJs o música en directo. En este sentido el Carnaval Internacional de Maspalomas presenta una vibrante programación musical dividida en dos espacios clave. En el Escenario Principal, la fiesta arranca el viernes 13 (23:00-04:00) con Ochentour, seguido el sábado 14 (23:00-05:00) por Supersonika, Promaster y DJ Ardi. Tras una pausa, el jueves 19 actúan Jia Miles y Jonay BJ, mientras que el viernes 20 es el turno de Sammyto y Linea DJ. El gran cierre del sábado 21 (23:00-05:00) contará con Rafael Caso, Brian de la Cruz, Star Music, Toni Bob y Leyenda Joven. Por otro lado, la zona de Chiringuitos contará con Promaster y Boada el viernes 13, y Brian de la Cruz, J.Marre y Yonay BJ el sábado 14. El jueves 19 pinchan Yunes, Sammyto y Alejo; el viernes 20 DJ Yunes y DJ Ardi, finalizando el sábado 21 con Linea DJ, Alejo y DJ Juanjo.