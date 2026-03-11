Playa Blanca celebra su carnaval con cuatro días de fiesta, desfile y conciertos en el sur de Lanzarote

La localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, celebrará esta semana una nueva edición de su Carnaval, que se desarrollará del 12 al 15 de marzo con un programa de actividades dirigido tanto a residentes como a visitantes. Durante cuatro jornadas, el núcleo turístico del sur de Lanzarote acogerá desfiles, conciertos, espectáculos y actos tradicionales vinculados a una de las celebraciones populares más destacadas del calendario festivo.

La temática elegida este año está inspirada en Los Dioses del Olimpo, una propuesta que servirá de hilo conductor para disfraces, carrozas y ambientación durante los festejos. El objetivo de la organización es fomentar la participación ciudadana y crear un ambiente festivo en torno a la creatividad y la convivencia.

El desfile carnavalero, acto central del sábado

Uno de los momentos más esperados del Carnaval será el gran desfile carnavalero, previsto para el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas. La comitiva partirá desde la zona de Marcastell y recorrerá las principales calles de Playa Blanca.

En el desfile participarán grupos de baile, comparsas, mascaritas y carrozas, que llenarán de música y color el paseo por la localidad. Este acto suele reunir cada año a numerosos asistentes, tanto vecinos de la isla como turistas que se encuentran en la zona durante estas fechas.

Tras el desfile, la celebración continuará con una de las actuaciones musicales destacadas del programa.

Cartel del Carnaval de Playa Blanca 2026 / La Provincia

Concierto de Elvis Crespo y otros espectáculos musicales

La explanada situada frente al hotel Princesa Yaiza volverá a convertirse en el principal espacio para los grandes actos del Carnaval. En este escenario tendrá lugar el concierto del cantante de merengue Elvis Crespo la noche del sábado.

El artista, conocido por éxitos internacionales como Suavemente, protagonizará uno de los eventos musicales más destacados del programa. El espacio elegido ya ha acogido conciertos de gran formato en ediciones anteriores del Carnaval.

La programación musical también incluye la actuación del cantante Henry Méndez, que ofrecerá el viernes 13 de marzo un espectáculo donde fusionará ritmos latinos con música electrónica y pop.

Tradición y actividades para todos los públicos

Además de los conciertos y el desfile, el programa del Carnaval de Playa Blanca incluye actividades culturales y festivas pensadas para distintos públicos.

Entre ellas destaca el Carnaval Tradicional, con la participación de dos expresiones populares muy arraigadas en Lanzarote: Los Buches de Arrecife y Los Diabletes de Teguise, representaciones vinculadas al patrimonio cultural del carnaval insular.

El programa también contempla otras propuestas como:

Carnaval de Día , con la actuación del grupo canario Nueva Línea .

, con la actuación del grupo canario . Gala Drag , dedicada al espectáculo y la fantasía del carnaval.

, dedicada al espectáculo y la fantasía del carnaval. Carnaval Infantil , pensado para la participación de los más pequeños.

, pensado para la participación de los más pequeños. Carnaval Canino , un evento que combina disfraces y participación ciudadana.

, un evento que combina disfraces y participación ciudadana. Verbenas y actuaciones musicales durante las distintas jornadas.

Estas actividades buscan ampliar la oferta festiva y facilitar la participación de diferentes perfiles de público.

Un momento del coso del Carnaval de Playa Blanca (Yaiza) en una edición anterior. / La Provincia

Colaboración institucional para la celebración

El Ayuntamiento de Yaiza, presidido por Óscar Noda, ha destacado la colaboración del Cabildo de Lanzarote en la organización del Carnaval, especialmente en lo relacionado con la programación musical.

Desde el área de Festejos del consistorio, el concejal Daniel Medina ha animado a la población de la isla y a quienes visitan Lanzarote estos días a acercarse a Playa Blanca para disfrutar de la celebración.

Con este programa, Playa Blanca se prepara para cuatro días de música, disfraces y actividades festivas que volverán a llenar de ambiente carnavalero el sur de Lanzarote.