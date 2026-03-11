Yaiza
Playa Blanca celebra su carnaval con cuatro días de fiesta, desfile y conciertos en el sur de Lanzarote
El gran desfile carnavalero del sábado 14 de marzo, que recorrerá las calles de la localidad turística, contará con grupos de baile, comparsas y carrozas, además del concierto de Elvis Crespo esa misma noche
La localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, celebrará esta semana una nueva edición de su Carnaval, que se desarrollará del 12 al 15 de marzo con un programa de actividades dirigido tanto a residentes como a visitantes. Durante cuatro jornadas, el núcleo turístico del sur de Lanzarote acogerá desfiles, conciertos, espectáculos y actos tradicionales vinculados a una de las celebraciones populares más destacadas del calendario festivo.
La temática elegida este año está inspirada en Los Dioses del Olimpo, una propuesta que servirá de hilo conductor para disfraces, carrozas y ambientación durante los festejos. El objetivo de la organización es fomentar la participación ciudadana y crear un ambiente festivo en torno a la creatividad y la convivencia.
El desfile carnavalero, acto central del sábado
Uno de los momentos más esperados del Carnaval será el gran desfile carnavalero, previsto para el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas. La comitiva partirá desde la zona de Marcastell y recorrerá las principales calles de Playa Blanca.
En el desfile participarán grupos de baile, comparsas, mascaritas y carrozas, que llenarán de música y color el paseo por la localidad. Este acto suele reunir cada año a numerosos asistentes, tanto vecinos de la isla como turistas que se encuentran en la zona durante estas fechas.
Tras el desfile, la celebración continuará con una de las actuaciones musicales destacadas del programa.
Concierto de Elvis Crespo y otros espectáculos musicales
La explanada situada frente al hotel Princesa Yaiza volverá a convertirse en el principal espacio para los grandes actos del Carnaval. En este escenario tendrá lugar el concierto del cantante de merengue Elvis Crespo la noche del sábado.
El artista, conocido por éxitos internacionales como Suavemente, protagonizará uno de los eventos musicales más destacados del programa. El espacio elegido ya ha acogido conciertos de gran formato en ediciones anteriores del Carnaval.
La programación musical también incluye la actuación del cantante Henry Méndez, que ofrecerá el viernes 13 de marzo un espectáculo donde fusionará ritmos latinos con música electrónica y pop.
Tradición y actividades para todos los públicos
Además de los conciertos y el desfile, el programa del Carnaval de Playa Blanca incluye actividades culturales y festivas pensadas para distintos públicos.
Entre ellas destaca el Carnaval Tradicional, con la participación de dos expresiones populares muy arraigadas en Lanzarote: Los Buches de Arrecife y Los Diabletes de Teguise, representaciones vinculadas al patrimonio cultural del carnaval insular.
El programa también contempla otras propuestas como:
- Carnaval de Día, con la actuación del grupo canario Nueva Línea.
- Gala Drag, dedicada al espectáculo y la fantasía del carnaval.
- Carnaval Infantil, pensado para la participación de los más pequeños.
- Carnaval Canino, un evento que combina disfraces y participación ciudadana.
- Verbenas y actuaciones musicales durante las distintas jornadas.
Estas actividades buscan ampliar la oferta festiva y facilitar la participación de diferentes perfiles de público.
Colaboración institucional para la celebración
El Ayuntamiento de Yaiza, presidido por Óscar Noda, ha destacado la colaboración del Cabildo de Lanzarote en la organización del Carnaval, especialmente en lo relacionado con la programación musical.
Desde el área de Festejos del consistorio, el concejal Daniel Medina ha animado a la población de la isla y a quienes visitan Lanzarote estos días a acercarse a Playa Blanca para disfrutar de la celebración.
Con este programa, Playa Blanca se prepara para cuatro días de música, disfraces y actividades festivas que volverán a llenar de ambiente carnavalero el sur de Lanzarote.
Programa del Carnaval de Playa Blanca 2026
JUEVES 12 DE MARZO
17:30h. Carnaval Canino en el recinto principal Avenida Papagayo frente al hotel Princesa Yaiza.
20:30h. Gala del Carnaval con comparsa Los Timanfeiros, batucadas Los Yaiseros y Ritmos del Sur, ballet Dance Pop, rey y reina del Carnaval del municipio.
VIERNES 13 DE MARZO
10:00h Carnaval escolar de CEIP Playa Blanca por calle Limones hasta la Plaza del Carmen.
17:30h. Carnaval Tradicional con Los Buches y Diabletes de Teguise por calle la Limones.18:30h. Actuación de la orquesta Los Jarvac en la calle Limones.
21:00h. Encuentro murguero con la afilarmónica Los Simplones y murga Los Intoxicados en el recinto principal Av. Papagayo frente al hotel Princesa Yaiza.
22:00h. Concierto Henry Méndez y verbena con Mambo Latino, grupo Kandela y Banda Nueva
SÁBADO 14 DE MARZO
10:30h. Carnaval Infantil con grupos de baile de los colegios, el espectáculo Hércules y Los Desiguales, Asociación Creciendo en el recinto principal Av. Papagayo.
18:00h. Coso de Carnaval con agrupaciones y carrozas con salida desde las inmediaciones del supermercado ALDI.
22:00h. Concierto Elvis Crespo en el recinto principal Avenida Papagayo frente al hotel Princesa Yaiza. Seguidamente verbena con Dj Elvis, Sergio Aranda (antiguo componente de Ráfaga) y Banda Nueva.
DOMINGO 15 DE MARZO
12:30h. Carnaval de Día con Nueva Línea, Dj Renzzo El Selector y Rika Banda.
20:30h. Gala Drag Queen con la participación de las mejores drag de Canarias.
