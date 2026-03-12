Daniel Sosa se cuelga la medalla de oro en la carrera más divertida del Carnaval de Telde

La carrera más loca y divertida del Carnaval de Telde volvió a conquistar este jueves el corazón de San Gregorio. La calle Poeta Fernando González se llenó de risas, color y espíritu carnavalero con la celebración de la Carrera de Tacones, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Festejos, que dirige Miguel Rodríguez, con la colaboración del área de Deportes, con Cristhian Santana al frente.

Tras una tarde cargada de espectáculo y diversión, Daniel Sosa logró imponerse en la prueba y colgarse la medalla de oro al ser el más rápido en completar el recorrido sobre tacones, sorteando con habilidad los obstáculos del circuito.

El segundo puesto fue para Nataniel Rodríguez, mientras que Daniel Lammel completó el podio en tercera posición, en una competición que reunió a una decena de participantes disfrazados que demostraron equilibrio, rapidez y, sobre todo, mucho sentido del humor. Los concursantes tuvieron que enfrentarse al desafío de completar el recorrido sobre tacones, esquivando los distintos obstáculos colocados a lo largo del circuito hasta alcanzar la meta final ante la mirada y los aplausos de más de un millar de espectadores.

Cabe recordar que los premios para los mejores clasificados fueron de 300 euros para el primer puesto, 180 euros para el segundo y 120 euros para el tercero. Los reconocimientos fueron entregados por parte del alcalde, Juan Antonio Peña, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa y el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez. Peña y Rodríguez agradecieron la participación y la gran acogida del evento por parte del público. “Esta prueba reafirma el compromiso de este gobierno con las tradiciones de nuestro carnaval y con la dinamización de nuestra zona comercial. Este es un acto que nunca defrauda al público y que es de los más divertidos de todo el año”, señaló el primer edil.