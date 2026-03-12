Pistoletazo de salida al Carnaval del Mundo 2026 de La Aldea de San Nicolás

La Aldea de San Nicolás ya ha dado el pistoletazo de salida a sus Carnavales 2026, bajo el título "Carnaval del Mundo". El inicio de las fiestas, que este año se han decantado por representar la diversidad y las tradiciones de distintos países y culturas, ha corrido a cargo de Jesús Gabriel Valencia Castellano, una figura estrechamente vinculada al mundo carnavalesco y con una amplia experiencia en los ámbitos creativo y artístico en distintas ediciones tanto dentro como fuera del municipio.

El acto, celebrado el pasado 6 de marzo en el Centro Municipal de Cultura con la presencia del alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, y el concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández; y las actuaciones de Ángeles Pérez, figura importante en el mundo de la verbena, y del grupo Jesús y Álex, cuyo estilo de rumbeo animó y levantó a los asistentes, marca el inicio de unas festividades que destacan por su colorido y sus vibrantes ritmos.

"El carnaval es una de las fiestas que mejor representan la esencia de alegría, participación y creatividad que caracterizan a La Aldea de San Nicolás", ha destacado el alcalde del municipio, Pedro Suárez, "con este pregón damos comienzo a dos semanas de fiesta llenas de música y alegría que inundarán nuestras calles hasta el próximo 21 de marzo con la celebración de distintos actos pensados desde pequeños hasta mayores".

"Estamos muy orgullosos y felices de que los pregoneros del Carnaval de La Aldea de San Nicolás hayan conseguido tantos éxitos desde sus principios", ha subrayado el concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández, "es una muestra de la ilusión por el carnaval que rodea a las fiestas y del cariño que todas las personas que viven en nuestro municipio tienen hacia unas semanas que año tras año inundan las calles de color, música y tradición".

Noticias relacionadas

El Carnaval del Mundo 2026 se prolongará hasta el sábado 21 de marzo con diferentes actos del carnaval para todas las edades, como la Gala y Elección de la Reina y Drag de la tercera edad y la Noche Drag el 12 y 13 de marzo en el Centro de Cultura, respectivamente; la Gran Cabalgata el próximo sábado con salida desde el Almacén de los Picos y el Entierro del Besugo, que pondrá punto y final a las festividades.